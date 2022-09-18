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Какой сегодня праздник: 18 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2022
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Какой сегодня праздник: 18 сентября
Какой сегодня праздник: 18 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Какой сегодня праздник: 18 сентября
В этот день во всем мире поздравляют работников леса и проверяют качество воды, в 1938 году на полуострове Ямал наступил "черный день", а в 1941 в Красной Армии РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-18T00:00
2022-09-17T17:15
культура
в мире
общество
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире поздравляют работников леса и проверяют качество воды, в 1938 году на полуострове Ямал наступил "черный день", а в 1941 в Красной Армии появилось понятие "гвардейская часть". А еще 18 сентября родились актриса немого кино Грета Гарбо и оперная певица Анна Нетребко.Что празднуют в РоссииЛеса занимают около трети площади суши, их общая площадь на Земле составляет 38 миллионов кв. километров. Все это богатство берегут и приумножают работники леса, которые отмечают свой профессиональный праздник в третье воскресенье сентября. День работников леса ведет свою историю со времен существования СССР, сегодня его отмечают в России и еще ряде стран бывшего Союза.Еще 18 сентября, преимущественно в России, вспоминают всех тех, чья жизнь оборвалась во время поездки на мотоцикле. Традиция отмечать День памяти погибших мотоциклистов появилась в 2008 году, когда в Симферополе водитель Bentley сбил 25-летнюю мотоциклистку. День ее похорон превратился в целую акцию скорби. После этого случая каждый год байкеры стали отмечать День памяти. Идею чествовать такой день поддержали и в других странах.А еще сегодня Международный день электронной книги, Всемирный день мониторинга качества воды, День женской дружбы в США и День национальной музыки в Азербайджане.Знаменательные событияВ 1723 году первый президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основании Капитолия – одного из самых узнаваемых зданий в Америке, местопребывания Конгресса страны в Вашингтоне. Строительство грандиозного здания в стиле неоклассицизма велось несколькими поколениями архитекторов и заняло около 107 лет с перерывами. В настоящее время в Капитолии около 540 помещений, а вокруг него разбит парк площадью 53 гектара.В 1938 году на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем. Полоса затемнения захватила расстояние от Южного Ямала до реки Игарка шириной до 250 и длиной до 600 километров. Тем, кто оказался в эпицентре, просто почудилось, что средь бела дня наступила ночь: около 8 часов утра безоблачное небо сначала начало темнеть, затем его цвет сменился на красно-бурый, в 10.30 полуостров погрузился в непроглядную тьму. Темнота была настолько плотной, что люди не видели на расстоянии вытянутой ладони. К полудню на северо-западе полуострова начала виднеться узкая полоса света, которая вновь растворилась во тьме уже через час. Только к 13.00 начался второй за день рассвет, тьма рассеялась, а небо вновь стало безоблачным.В 1941 в Красной Армии введено понятие "гвардейская часть". Это решение было принято через несколько дней после успешной ликвидации советскими войсками так называемого Ельнинского выступа – армейской наступательной операции красноармейцев, которая стала первым фактическим поражением Вермахта в ходе Второй мировой войны.Кто родился18 сентября 1819 года родился французский химик и механик, астроном, член Парижской Академии наук Жан Бернар Леон Фуко. Он известен, прежде всего, как создатель маятника Фуко – который используется для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли. Также Фуко изобрел гироскоп – устройство, которое способно реагировать на изменение углов ориентации тела.В 1905 году родилась шведская и американская актриса немого кино Грета Гарбо, которая в 1954 году получила почетную премию "Оскар" за большой вклад в развитие киноискусства. Самыми известными немыми картинами Гарбо были "Поток", "Плоть и дьявол" и "Любовь". Гарбо вела светскую жизнь, однако редко давала автографы и не присутствовала на премьерах своих фильмов.В 1971 году родилась российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко. Широкую известность певица получила после роли Памины в "Волшебной флейте" и Розины в "Севильском цирюльнике", а также за роль Людмилы в опере "Руслан и Людмила". В 2014 году Нетребко исполнила гимн Олимпиады в Сочи на церемонии открытия Игр.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
культура, в мире, общество, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 18 сентября

Что празднуют в России и в мире в воскресенье, 18 сентября

00:00 18.09.2022
 
© РИА Новости КрымПаутина
Паутина - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире поздравляют работников леса и проверяют качество воды, в 1938 году на полуострове Ямал наступил "черный день", а в 1941 в Красной Армии появилось понятие "гвардейская часть". А еще 18 сентября родились актриса немого кино Грета Гарбо и оперная певица Анна Нетребко.
Что празднуют в России
Леса занимают около трети площади суши, их общая площадь на Земле составляет 38 миллионов кв. километров. Все это богатство берегут и приумножают работники леса, которые отмечают свой профессиональный праздник в третье воскресенье сентября. День работников леса ведет свою историю со времен существования СССР, сегодня его отмечают в России и еще ряде стран бывшего Союза.
Еще 18 сентября, преимущественно в России, вспоминают всех тех, чья жизнь оборвалась во время поездки на мотоцикле. Традиция отмечать День памяти погибших мотоциклистов появилась в 2008 году, когда в Симферополе водитель Bentley сбил 25-летнюю мотоциклистку. День ее похорон превратился в целую акцию скорби. После этого случая каждый год байкеры стали отмечать День памяти. Идею чествовать такой день поддержали и в других странах.
А еще сегодня Международный день электронной книги, Всемирный день мониторинга качества воды, День женской дружбы в США и День национальной музыки в Азербайджане.
Знаменательные события
В 1723 году первый президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основании Капитолия – одного из самых узнаваемых зданий в Америке, местопребывания Конгресса страны в Вашингтоне. Строительство грандиозного здания в стиле неоклассицизма велось несколькими поколениями архитекторов и заняло около 107 лет с перерывами. В настоящее время в Капитолии около 540 помещений, а вокруг него разбит парк площадью 53 гектара.
В 1938 году на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем. Полоса затемнения захватила расстояние от Южного Ямала до реки Игарка шириной до 250 и длиной до 600 километров. Тем, кто оказался в эпицентре, просто почудилось, что средь бела дня наступила ночь: около 8 часов утра безоблачное небо сначала начало темнеть, затем его цвет сменился на красно-бурый, в 10.30 полуостров погрузился в непроглядную тьму. Темнота была настолько плотной, что люди не видели на расстоянии вытянутой ладони. К полудню на северо-западе полуострова начала виднеться узкая полоса света, которая вновь растворилась во тьме уже через час. Только к 13.00 начался второй за день рассвет, тьма рассеялась, а небо вновь стало безоблачным.
В 1941 в Красной Армии введено понятие "гвардейская часть". Это решение было принято через несколько дней после успешной ликвидации советскими войсками так называемого Ельнинского выступа – армейской наступательной операции красноармейцев, которая стала первым фактическим поражением Вермахта в ходе Второй мировой войны.
Кто родился
18 сентября 1819 года родился французский химик и механик, астроном, член Парижской Академии наук Жан Бернар Леон Фуко. Он известен, прежде всего, как создатель маятника Фуко – который используется для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли. Также Фуко изобрел гироскоп – устройство, которое способно реагировать на изменение углов ориентации тела.
В 1905 году родилась шведская и американская актриса немого кино Грета Гарбо, которая в 1954 году получила почетную премию "Оскар" за большой вклад в развитие киноискусства. Самыми известными немыми картинами Гарбо были "Поток", "Плоть и дьявол" и "Любовь". Гарбо вела светскую жизнь, однако редко давала автографы и не присутствовала на премьерах своих фильмов.
В 1971 году родилась российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко. Широкую известность певица получила после роли Памины в "Волшебной флейте" и Розины в "Севильском цирюльнике", а также за роль Людмилы в опере "Руслан и Людмила". В 2014 году Нетребко исполнила гимн Олимпиады в Сочи на церемонии открытия Игр.
 
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