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Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости Крым, 17.09.2022
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Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов
Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов
Четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T13:35
2022-09-17T13:35
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артемовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Золочев Харьковской области, Кирово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)
Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов

МО РФ: уничтожены еще 4 украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов

13:35 17.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артемовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
"Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Золочев Харьковской области, Кирово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области", - отмечает МО РФ.
 
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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