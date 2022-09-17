https://crimea.ria.ru/20220917/unichtozheny-esche-chetyre-ukrainskikh-sklada-boepripasov-1124536440.html

Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов

Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов

Четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T13:35

2022-09-17T13:35

2022-09-17T13:35

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артемовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Золочев Харьковской области, Кирово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области", - отмечает МО РФ.

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)