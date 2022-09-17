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Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов
Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов
Четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T13:35
2022-09-17T13:35
2022-09-17T13:35
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артемовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Золочев Харьковской области, Кирово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)
Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов
МО РФ: уничтожены еще 4 украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артемовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
"Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Золочев Харьковской области, Кирово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области", - отмечает МО РФ.