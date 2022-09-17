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Трагедия в Индонезии: при сходе оползня на золотой прииск погибли люди

Трагедия в Индонезии: при сходе оползня на золотой прииск погибли люди - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Трагедия в Индонезии: при сходе оползня на золотой прииск погибли люди

Семь человек погибли при сходе оползня на нелегальный золотой прииск в индонезийской провинции Западный Калимантан на острове Борнео, 5 человек ранены, 8... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T13:42

2022-09-17T13:42

2022-09-17T13:42

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Семь человек погибли при сходе оползня на нелегальный золотой прииск в индонезийской провинции Западный Калимантан на острове Борнео, 5 человек ранены, 8 пропали без вести, сообщает в субботу интернет-версия сингапурской газеты Straits Times.Спасателям удалось найти и извлечь на поверхность 7 тел погибших, еще 5 человек были обнаружены живыми, но с травмами различной степени тяжести, сообщает издание со ссылкой на спасателей. Всего, по информации спасателей, на прииске в момент схода оползня находились 20 человек, 8 человек пока считаются пропавшими без вести.Прииск, на котором произошла трагедия, представляет собой заброшенный участок добычи золота, на котором местные жители самовольно добывали остатки желтого металла, не имея при этом необходимых средств защиты и не укрепив грунт холма, на склоне которого расположено старое месторождение, как это полагается при проведении работ по золотодобыче, сообщает издание.Газета пишет, что подобные нелегальные прииски существуют во многих местах и на многих островах богатой минеральными ресурсами Индонезии, и на них нередко случаются трагедии, особенно в сезон дождей, на который приходится наибольшее количество оползней.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия