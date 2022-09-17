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Летнее тепло: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 17.09.2022
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Летнее тепло: прогноз погоды для Крыма на субботу
Летнее тепло: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Летнее тепло: прогноз погоды для Крыма на субботу
В субботу ожидается по-настоящему летняя погода, без осадков, лишь в ночные часы вероятны кратковременные грозовые дожди, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T00:01
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погода
погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В субботу ожидается по-настоящему летняя погода, без осадков, лишь в ночные часы вероятны кратковременные грозовые дожди, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Утром, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +27…29.В Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью +20…20, днем до +26…28.Температура воды в Черном море у берегов Севастополя и Евпатории +23, в Ялте +22, в Алуште, Феодосии +21, в Черноморском, а также в Керченском проливе и в Азовском море + 20.
https://crimea.ria.ru/20220916/v-krym-idet-shtorm-s-uragannym-vetrom-livnyami-i-rezkim-pokholodaniem-1124524465.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода, погода в крыму, крым
Летнее тепло: прогноз погоды для Крыма на субботу

Погода в Крыму на субботу, 17 сентября

00:01 17.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В субботу ожидается по-настоящему летняя погода, без осадков, лишь в ночные часы вероятны кратковременные грозовые дожди, сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью +16…21, днем столбики термометров поднимутся до +27…32", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Утром, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +27…29.
В Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью +20…20, днем до +26…28.
Температура воды в Черном море у берегов Севастополя и Евпатории +23, в Ялте +22, в Алуште, Феодосии +21, в Черноморском, а также в Керченском проливе и в Азовском море + 20.
Мужчина под дождем - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 12:12
В Крым идет шторм с ураганным ветром, ливнями и резким похолоданием
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Летнее тепло: прогноз погоды для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 17 сентября
22:11Главные события и заявления дня: 16 сентября
21:41Галкина* объявили иноагентом
21:41Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый
21:20Запор скорпионов и ритуальные клизмы майя: кому дали Шнобелевскую премию
20:46Как избавиться от храпа – совет врача
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