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Что с запасами воды в Крыму к середине сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2022
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Что с запасами воды в Крыму к середине сентября
Что с запасами воды в Крыму к середине сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Что с запасами воды в Крыму к середине сентября
Водохранилища Крыма наполнены на 75%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения,... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T08:25
2022-09-17T08:25
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма наполнены на 75%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко."Общий объем, который сейчас накоплен, это порядка 192 млн кубометров, это составляет более 75%, то есть три четверти. Запасы достаточно большие", – сказал Николенко.Для сравнения, в прошлом году в это же время в крымских водохранилищах было 127 млн кубометров, то есть "ровно половина от объемов".Больше всего воды за неделю потребили Симферополь (1 млн куб. м), а также Ялта и Севастополь.Как уточнил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский, за неделю в Аянское водохранилище поступило 29 тыс. куб. м, в Симферопольское порядка 600 тысяч, в Партизанское – 13 тысяч кубометров воды."Это говорит о неравномерности выпадения осадков на разных территориях, на разных сборных площадях", – пояснил эксперт.Эта неравномерность будет не так заметна уже к концу сентября, уточнил он. В частности, в Симферопольском к этому времени ожидается наполнение на 69,8 млн куб. м, а в Партизанском – 60 млн.Ранее Копачевский рассказал, когда в Крым придет засуха.
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вода в крыму, крым
Что с запасами воды в Крыму к середине сентября

Эксперты Николенко и Копачевский рассказали о запасах воды в Крыму и сделали прогнозы

08:25 17.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБелогорское водохранилище
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма наполнены на 75%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.
"Общий объем, который сейчас накоплен, это порядка 192 млн кубометров, это составляет более 75%, то есть три четверти. Запасы достаточно большие", – сказал Николенко.
Для сравнения, в прошлом году в это же время в крымских водохранилищах было 127 млн кубометров, то есть "ровно половина от объемов".
По его словам, за минувшую неделю объемы естественного стока сократились на 4,5 млн кубометров. Это связано с тем, что больших осадков не было, при этом "воду потребляли, а из некоторых водохранилищ даже сбрасывали, ожидая, что будут большие притоки осенью". Сброс воды составил около 1,5 млн кубометров, уточнил эксперт.
Больше всего воды за неделю потребили Симферополь (1 млн куб. м), а также Ялта и Севастополь.
Как уточнил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский, за неделю в Аянское водохранилище поступило 29 тыс. куб. м, в Симферопольское порядка 600 тысяч, в Партизанское – 13 тысяч кубометров воды.
"Это говорит о неравномерности выпадения осадков на разных территориях, на разных сборных площадях", – пояснил эксперт.
Эта неравномерность будет не так заметна уже к концу сентября, уточнил он. В частности, в Симферопольском к этому времени ожидается наполнение на 69,8 млн куб. м, а в Партизанском – 60 млн.
Ранее Копачевский рассказал, когда в Крым придет засуха.
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