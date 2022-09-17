https://crimea.ria.ru/20220917/chto-s-zapasami-vody-v-krymu-k-seredine-sentyabrya-1124529862.html

Что с запасами воды в Крыму к середине сентября

Что с запасами воды в Крыму к середине сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Что с запасами воды в Крыму к середине сентября

Водохранилища Крыма наполнены на 75%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения,... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T08:25

2022-09-17T08:25

2022-09-17T08:25

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма наполнены на 75%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко."Общий объем, который сейчас накоплен, это порядка 192 млн кубометров, это составляет более 75%, то есть три четверти. Запасы достаточно большие", – сказал Николенко.Для сравнения, в прошлом году в это же время в крымских водохранилищах было 127 млн кубометров, то есть "ровно половина от объемов".Больше всего воды за неделю потребили Симферополь (1 млн куб. м), а также Ялта и Севастополь.Как уточнил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский, за неделю в Аянское водохранилище поступило 29 тыс. куб. м, в Симферопольское порядка 600 тысяч, в Партизанское – 13 тысяч кубометров воды."Это говорит о неравномерности выпадения осадков на разных территориях, на разных сборных площадях", – пояснил эксперт.Эта неравномерность будет не так заметна уже к концу сентября, уточнил он. В частности, в Симферопольском к этому времени ожидается наполнение на 69,8 млн куб. м, а в Партизанском – 60 млн.Ранее Копачевский рассказал, когда в Крым придет засуха.

https://crimea.ria.ru/20220913/feodosiya-ushla-pod-vodu--mchs-1124494702.html

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2022

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