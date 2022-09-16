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Турция будет платить за газ в рублях — Путин - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Турция будет платить за газ в рублях — Путин
Турция будет платить за газ в рублях — Путин - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Турция будет платить за газ в рублях — Путин
Турция будет оплачивать четверть поставок российского газа в рублях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепмо... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T18:16
2022-09-16T18:16
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
турция
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Турция будет оплачивать четверть поставок российского газа в рублях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепмо Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.Путин также подчеркнул, что Анкара надежно выполняет свои обязательства по транзиту российского топлива."Без всяких сбоев по турецкому потоку идут поставки в Европу", — отметил российский лидер.Ранее Эрдоган заявлял журналистам, что намерен обсудить с российским лидером возможность получения скидки на газ.
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, турция, российская федерация (россия, рф), экономика
Турция будет платить за газ в рублях — Путин

Путин: Турция будет платить за четверть российского газа в рублях

18:16 16.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Турция будет оплачивать четверть поставок российского газа в рублях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепмо Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.
"Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. И, как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в...рублях. Вопросы, насколько я понял, согласованы", — сказал он.
Путин также подчеркнул, что Анкара надежно выполняет свои обязательства по транзиту российского топлива.
"Без всяких сбоев по турецкому потоку идут поставки в Европу", — отметил российский лидер.
Ранее Эрдоган заявлял журналистам, что намерен обсудить с российским лидером возможность получения скидки на газ.
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