https://crimea.ria.ru/20220916/turtsiya-budet-platit-za-gaz-v-rublyakh--putin-1124533164.html

Турция будет платить за газ в рублях — Путин

Турция будет платить за газ в рублях — Путин - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Турция будет платить за газ в рублях — Путин

Турция будет оплачивать четверть поставок российского газа в рублях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепмо... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T18:16

2022-09-16T18:16

2022-09-16T18:16

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

турция

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Турция будет оплачивать четверть поставок российского газа в рублях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепмо Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.Путин также подчеркнул, что Анкара надежно выполняет свои обязательства по транзиту российского топлива."Без всяких сбоев по турецкому потоку идут поставки в Европу", — отметил российский лидер.Ранее Эрдоган заявлял журналистам, что намерен обсудить с российским лидером возможность получения скидки на газ.

https://crimea.ria.ru/20220831/pozitsiya-turtsii-po-krymu-sotrudnichestvu-ne-meshaet--kreml-1124353937.html

турция

российская федерация (россия, рф)

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2022

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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, турция, российская федерация (россия, рф), экономика