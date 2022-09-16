https://crimea.ria.ru/20220916/rossiyskie-pvo-sbili-53-snaryada-himars-i-olkha-i-pyat-ukrainskikh-dronov-1124526709.html
Российские ПВО сбили 53 снаряда HIMARS и "Ольха" и пять украинских дронов
Российские ПВО сбили 53 снаряда HIMARS и "Ольха" и пять украинских дронов - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Российские ПВО сбили 53 снаряда HIMARS и "Ольха" и пять украинских дронов
Российские системы ПВО сбили за сутки пять украинских беспилотников и уничтожили 53 снаряда РСЗО. Об этом говорится в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T13:49
2022-09-16T13:49
2022-09-16T13:49
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили за сутки пять украинских беспилотников и уничтожили 53 снаряда РСЗО. Об этом говорится в сводке Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотников в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области. Кроме того, уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей", - сообщили в ведомстве.Также в районе города Соледар уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов и другая техника и вооружение.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220916/pod-ochakovom-unichtozhen-shtab-tsentra-spetsoperatsiy-yug-vsu-1124526147.html
https://crimea.ria.ru/20220915/vsu-poteryali-do-500-soldat-v-nikolaevskoy-i-khersonskoy-oblastyakh--mo-1124513479.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Российские ПВО сбили 53 снаряда HIMARS и "Ольха" и пять украинских дронов
Минобороны: российские ПВО сбили пять беспилотников и 53 снаряда HIMARS и "Ольха"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили за сутки пять украинских беспилотников и уничтожили 53 снаряда РСЗО. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотников в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области. Кроме того, уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей", - сообщили в ведомстве.
Также в районе города Соледар уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов и другая техника и вооружение.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.