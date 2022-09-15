https://crimea.ria.ru/20220915/vzryvy-v-melitopole--vlasti-rasskazali-detali-1124515300.html

Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали

Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали

Два взрыва, которые прогремели в четверг днем в Мелитополе, оказались звуками уничтожения боеприпасов саперами. Об этом заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T16:10

2022-09-15T16:10

2022-09-15T16:10

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Два взрыва, которые прогремели в четверг днем в Мелитополе, оказались звуками уничтожения боеприпасов саперами. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Два взрыва, которые жители города слышали около 14:05, это уничтожение саперами боеприпасов", - написал он в Telegram-канале.По его словам, при обследовании территории города инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы. И сегодня часть из них была уничтожена на месте путем управляемого и контролируемого подрыва."Остальные будут уничтожены в ближайшее время", - добавил Рогов.Пострадавшим от действий ВСУ на Запорожье начали платить компенсации >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости