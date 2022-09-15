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Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали
Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали
Два взрыва, которые прогремели в четверг днем в Мелитополе, оказались звуками уничтожения боеприпасов саперами. Об этом заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T16:10
2022-09-15T16:10
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Два взрыва, которые прогремели в четверг днем в Мелитополе, оказались звуками уничтожения боеприпасов саперами. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Два взрыва, которые жители города слышали около 14:05, это уничтожение саперами боеприпасов", - написал он в Telegram-канале.По его словам, при обследовании территории города инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы. И сегодня часть из них была уничтожена на месте путем управляемого и контролируемого подрыва."Остальные будут уничтожены в ближайшее время", - добавил Рогов.Пострадавшим от действий ВСУ на Запорожье начали платить компенсации &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220915/glava-rayona-zaporozhskoy-oblasti-zayavila-o-podgotovke-pokusheniya-na-nee-1124512289.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, новости
Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали

Взрывы в Мелитополе оказались звуками уничтожения боеприпасов – власти

16:10 15.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Два взрыва, которые прогремели в четверг днем в Мелитополе, оказались звуками уничтожения боеприпасов саперами. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Два взрыва, которые жители города слышали около 14:05, это уничтожение саперами боеприпасов", - написал он в Telegram-канале.
Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
13:15
Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее
По его словам, при обследовании территории города инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы. И сегодня часть из них была уничтожена на месте путем управляемого и контролируемого подрыва.
"Остальные будут уничтожены в ближайшее время", - добавил Рогов.
Пострадавшим от действий ВСУ на Запорожье начали платить компенсации >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
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Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Запорожская областьНовости
 
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