https://crimea.ria.ru/20220914/postradavshim-ot-deystviy-vsu-na-zaporozhe-nachali-platit-kompensatsii-1124496211.html

Пострадавшим от действий ВСУ на Запорожье начали платить компенсации

Пострадавшим от действий ВСУ на Запорожье начали платить компенсации - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Пострадавшим от действий ВСУ на Запорожье начали платить компенсации

Пострадавшим от агрессии ВСУ жителям Запорожской области начали выплачивать компенсации, сумма выплат – до одного миллиона рублей. Об этом сообщил замминистра... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T07:04

2022-09-14T07:04

2022-09-14T07:49

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

общество

всу (вооруженные силы украины)

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Пострадавшим от агрессии ВСУ жителям Запорожской области начали выплачивать компенсации, сумма выплат – до одного миллиона рублей. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты Запорожской области Евгений Маркелов.По 500 тысяч рублей получат те, кто вследствие действий ВСУ получил тяжелые увечья и травмы, и по 100 тысяч рублей - получившие контузии и увечья средней и легкой степени тяжести."На сегодняшний день нормативно-правовой акт вступил в силу, и мы активно работаем по его реализации. Он будет реализовываться министерством труда, мы готовы к принятию заявлений. Вся нормативная база имеется. Все решения будут носить максимально взвешенный характер в интересах людей, потому что решения будут приниматься комиссионно. Надеемся, что таких решений будет немного, но мы к этой работе готовы", - добавил Маркелов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.

https://crimea.ria.ru/20220913/posledstviya-ataki-vsu-na-selo-terpenie-na-zaporozhe--chto-govoryat-lyudi-1124495613.html

https://crimea.ria.ru/20220914/sotsialnye-vyplaty-v-zaporozhskoy-oblasti-vlasti-o-merakh-podderzhki-1124496060.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, общество, всу (вооруженные силы украины)