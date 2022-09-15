https://crimea.ria.ru/20220915/v-mid-rf-nazvali-edinstvennyy-sposob-garantirovat-bezopasnost-ukrainy-1124513907.html

В МИД РФ назвали единственный способ гарантировать безопасность Украины

В МИД РФ назвали единственный способ гарантировать безопасность Украины - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В МИД РФ назвали единственный способ гарантировать безопасность Украины

Единственное, что может гарантировать безопасность Украины, – это возврат страны к нейтральному статусу. Об этом в ходе брифинга в четверг заявила официальный... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T14:50

2022-09-15T14:50

2022-09-15T14:53

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

российская федерация (россия, рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Единственное, что может гарантировать безопасность Украины, – это возврат страны к нейтральному статусу. Об этом в ходе брифинга в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Во вторник на Украине предложили подписать "Киевский договор о безопасности", гарантами которого, по мнению украинских властей, должны стать страны ЕС, Балтии, США и Турция. Проект предполагает иностранные инвестиции, передачу разведданных, ограничения на отмену антироссийских санкций, а также поставки оружия на Украину."В документе предлагается продолжать долгосрочную накачку оружием Украины и натаскивать ее солдат на борьбу с Россией. Мы же помним откровения Джорджа Буша-младшего, который недавно сказал, что главная задача Украины – убить как можно больше русских. Вот таким красивым словом "гарантия безопасности" называется очень некрасивое откровение. Какие "гарантии безопасности Украины"? Это желание убивать нас. И все", - обозначила Захарова реальные цели документа.По ее словам, продолжение конфликта позволяет реализовывать масштабные коррупционные схемы как представителям киевского режима, так и "представителям неких элит на Западе":По ее мнению, единственный способ гарантировать безопасность Украины – возврат страны к нейтральному статусу:"Реальные гарантии безопасности Украины могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением этой страны к своему нейтральному, внеблоковому статусу, закрепленному в Декларации о государственном суверенитете 1991 года, отказом от нацистской идеологии нынешним киевским режимом, его демилитаризация", - уверена Мария Захарова.

https://crimea.ria.ru/20220914/politolog-raskryl-istinnye-motivy-kievskogo-dogovora-bezopasnosti-1124501498.html

https://crimea.ria.ru/20220913/zakharova-v-dvukh-slovakh-obyasnila-fantazii-zelenskogo-1124495187.html

российская федерация (россия, рф)

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, российская федерация (россия, рф), украина