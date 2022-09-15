https://crimea.ria.ru/20220915/pyanoe-dtp-v-sevastopole-gruzovik-vrezalsya-v-avto-i-perevernulsya-1124510348.html
Пьяное ДТП в Севастополе: грузовик врезался в авто и перевернулся
Пьяное ДТП в Севастополе: грузовик врезался в авто и перевернулся - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Пьяное ДТП в Севастополе: грузовик врезался в авто и перевернулся
В Севастополе пострадала женщина-водитель после столкновения с грузовиком под управлением нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T10:37
2022-09-15T10:37
2022-09-15T10:38
ситуация на дорогах крыма
севастополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе пострадала женщина-водитель после столкновения с грузовиком под управлением нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу."Водитель 1977 года рождения, управляя грузовым автомобилем Mercedes, на левом закруглении дороги выехал на встречную полосу движения, и совершил столкновение с автомобилем Ford под управлением девушки 1984 года рождения, которая двигалась по своей полосе", – рассказали в полиции.От удара грузовик опрокинулся, женщина за рулем легкового автомобиля получила различные травмы, ее госпитализировали.Как показала проверка, водитель грузового авто был в состоянии алкогольного опьянения. Его отстранили от управления и отправили машину на штрафплощадку.Авария произошла накануне вечером на автодороге Севастополь – порт Бухта Камышовая – мыс Фиолент. Идет проверка.Ранее спасателям пришлось деблокировать женщину из искореженного после ДТП авто на трассе Симферополь-Ялта.
https://crimea.ria.ru/20220914/dtp-na-trasse-simferopol-yalta-zhenschinu-zazhalo-v-mashine-1124501825.html
https://crimea.ria.ru/20220913/v-sevastopole-yunyy-passazhir-mototsikla-vletel-v-lobovoe-steklo-avto-1124490078.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия
Пьяное ДТП в Севастополе: грузовик врезался в авто и перевернулся
Пьяный водитель грузовика в Севастополе врезался в иномарку, пострадала женщина
10:37 15.09.2022 (обновлено: 10:38 15.09.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе пострадала женщина-водитель после столкновения с грузовиком под управлением нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
"Водитель 1977 года рождения, управляя грузовым автомобилем Mercedes, на левом закруглении дороги выехал на встречную полосу движения, и совершил столкновение с автомобилем Ford под управлением девушки 1984 года рождения, которая двигалась по своей полосе", – рассказали в полиции.
От удара грузовик опрокинулся, женщина за рулем легкового автомобиля получила различные травмы, ее госпитализировали.
Как показала проверка, водитель грузового авто был в состоянии алкогольного опьянения. Его отстранили от управления и отправили машину на штрафплощадку.
Авария произошла накануне вечером на автодороге Севастополь – порт Бухта Камышовая – мыс Фиолент. Идет проверка.
Ранее спасателям пришлось деблокировать женщину
из искореженного после ДТП авто на трассе Симферополь-Ялта.