https://crimea.ria.ru/20220915/krupnye-turoperatory-soberutsya-v-krymu-na-forum-inturmarket-osen-1124515990.html

Крупные туроператоры соберутся в Крыму на форум "Интурмаркет. Осень"

Крупные туроператоры соберутся в Крыму на форум "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Крупные туроператоры соберутся в Крыму на форум "Интурмаркет. Осень"

Руководители крупных туроператоров обсудят новые тренды индустрии гостеприимства на форуме "Интурмаркет. Осень", который состоится 12-14 октября 2022 года в... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T20:19

2022-09-15T20:19

2022-09-15T20:19

туризм

крым

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Руководители крупных туроператоров обсудят новые тренды индустрии гостеприимства на форуме "Интурмаркет. Осень", который состоится 12-14 октября 2022 года в курортном комплексе Mriya Resort & Spa в Большой Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов Крыма."На пленарной сессии форума будут подняты вопросы трансформации индустрии гостеприимства в России в условиях текущей геополитической обстановки, меры поддержки развития внутреннего туризма, итоги высокого туристического сезона 2022 и перспективы осенне-зимнего сезона", - сообщили в пресс-службе.Аналитический срез представят руководители ведущих турфирм, работающих на крымском направлении. В их числе – генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, вице-президент и исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский, вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан и другие.Спикеры расскажут о том, насколько востребован сегодня внутренний туризм, о новых популярных направлениях и активностях, сервисе и конкуренции, а также о том, какое место сегодня на рынке занимает Крым.

https://crimea.ria.ru/20220914/ekspert-otsenila-barkhatnyy-sezon-v-krymu-1124487702.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму