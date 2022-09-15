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Крупные туроператоры соберутся в Крыму на форум "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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Туризм
https://crimea.ria.ru/20220915/krupnye-turoperatory-soberutsya-v-krymu-na-forum-inturmarket-osen-1124515990.html
Крупные туроператоры соберутся в Крыму на форум "Интурмаркет. Осень"
Крупные туроператоры соберутся в Крыму на форум "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Крупные туроператоры соберутся в Крыму на форум "Интурмаркет. Осень"
Руководители крупных туроператоров обсудят новые тренды индустрии гостеприимства на форуме "Интурмаркет. Осень", который состоится 12-14 октября 2022 года в... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T20:19
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туризм
крым
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Руководители крупных туроператоров обсудят новые тренды индустрии гостеприимства на форуме "Интурмаркет. Осень", который состоится 12-14 октября 2022 года в курортном комплексе Mriya Resort &amp; Spa в Большой Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов Крыма."На пленарной сессии форума будут подняты вопросы трансформации индустрии гостеприимства в России в условиях текущей геополитической обстановки, меры поддержки развития внутреннего туризма, итоги высокого туристического сезона 2022 и перспективы осенне-зимнего сезона", - сообщили в пресс-службе.Аналитический срез представят руководители ведущих турфирм, работающих на крымском направлении. В их числе – генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, вице-президент и исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский, вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан и другие.Спикеры расскажут о том, насколько востребован сегодня внутренний туризм, о новых популярных направлениях и активностях, сервисе и конкуренции, а также о том, какое место сегодня на рынке занимает Крым.
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крым, туризм в крыму
Крупные туроператоры соберутся в Крыму на форум "Интурмаркет. Осень"

Руководители крупных туроператоров обсудят туризм на форуме "Интурмаркет. Осень" в Крыму

20:19 15.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько VIII туристский форум "Открытый Крым"
VIII туристский форум Открытый Крым - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Руководители крупных туроператоров обсудят новые тренды индустрии гостеприимства на форуме "Интурмаркет. Осень", который состоится 12-14 октября 2022 года в курортном комплексе Mriya Resort & Spa в Большой Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов Крыма.
"На пленарной сессии форума будут подняты вопросы трансформации индустрии гостеприимства в России в условиях текущей геополитической обстановки, меры поддержки развития внутреннего туризма, итоги высокого туристического сезона 2022 и перспективы осенне-зимнего сезона", - сообщили в пресс-службе.
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Аналитический срез представят руководители ведущих турфирм, работающих на крымском направлении. В их числе – генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, вице-президент и исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский, вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан и другие.
Спикеры расскажут о том, насколько востребован сегодня внутренний туризм, о новых популярных направлениях и активностях, сервисе и конкуренции, а также о том, какое место сегодня на рынке занимает Крым.
 
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