https://crimea.ria.ru/20220915/glava-rayona-zaporozhskoy-oblasti-zayavila-o-podgotovke-pokusheniya-na-nee-1124512289.html

Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее

Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее

Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко сообщила, что в адрес местной власти поступает много угроз и на нее лично украинские силовики РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T13:15

2022-09-15T13:15

2022-09-15T13:32

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко сообщила, что в адрес местной власти поступает много угроз и на нее лично украинские силовики готовили покушение.По ее словам, местные жители сплотились и помогают представителям ВГА обеспечивать безопасность в городе. Это означает, что жители Васильевки поддерживают перемены, которые пришли в район после того, как территория стала подконтрольна России.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Пострадавшим от действий ВСУ на Запорожье начали платить компенсации >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.Новая реальность новых территорий >>

https://crimea.ria.ru/20220915/kak-rabotaet-edinstvennyy-kpp-vasilevka-s-ukrainy-na-zaporozhe-1124508640.html

https://crimea.ria.ru/20220913/posledstviya-ataki-vsu-na-selo-terpenie-na-zaporozhe--chto-govoryat-lyudi-1124495613.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине