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Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее
Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее
Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко сообщила, что в адрес местной власти поступает много угроз и на нее лично украинские силовики РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T13:15
2022-09-15T13:15
2022-09-15T13:32
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко сообщила, что в адрес местной власти поступает много угроз и на нее лично украинские силовики готовили покушение.По ее словам, местные жители сплотились и помогают представителям ВГА обеспечивать безопасность в городе. Это означает, что жители Васильевки поддерживают перемены, которые пришли в район после того, как территория стала подконтрольна России.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Пострадавшим от действий ВСУ на Запорожье начали платить компенсации >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.Новая реальность новых территорий >>
https://crimea.ria.ru/20220915/kak-rabotaet-edinstvennyy-kpp-vasilevka-s-ukrainy-na-zaporozhe-1124508640.html
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее
Глава Васильевского района Романиченко заявила, что СБУ готовила на нее покушение
13:15 15.09.2022 (обновлено: 13:32 15.09.2022)
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко сообщила, что в адрес местной власти поступает много угроз и на нее лично украинские силовики готовили покушение.
"Задержаны уже несколько человек, которые передавали СБУ поручения касаемо меня. И в ходе общения с этими людьми выясняется, что с той стороны не особо владеют информацией даже о моем местонахождении. Это значит, что местные жители, которые знают, где я могу находиться или нахожусь, не передают информацию, меня это радует", - сказала Романиченко.
По ее словам, местные жители сплотились и помогают представителям ВГА обеспечивать безопасность в городе. Это означает, что жители Васильевки поддерживают перемены, которые пришли в район после того, как территория стала подконтрольна России.
"Да, поступает множество угроз, но люди видят, что жить здесь стало даже лучше, чем в мирное время, видят поддержку стариков и детей, видят, что относятся к людям по-людски. Они переживают и приносят адреса с ФИО, говоря, что тот или иной человек может нам навредить. Понимаете, они боятся потерять то, что имеют", - добавила она.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.