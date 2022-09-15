https://crimea.ria.ru/20220915/Kakoy-segodnya-prazdnik-15-sentyabrya_-1118726691.html

Какой сегодня праздник: 15 сентября

Какой сегодня праздник: 15 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Какой сегодня праздник: 15 сентября

В этот день в мире говорят о важности демократии и информируют о смертельно опасной болезни. А еще 15 сентября родились купец и путешественник Марко Поло и... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-15T00:00

2022-09-15T00:00

2022-09-14T15:31

праздники и памятные даты

общество

новости

политика

в мире

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0e/1120864028_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_57ffdd0565eb0082cae8fef0ec5caa8a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В этот день в мире говорят о важности демократии и информируют о смертельно опасной болезни. А еще 15 сентября родились купец и путешественник Марко Поло и классик детективного жанра Агата Кристи.Что празднуют в миреЕжегодно 15 сентября под эгидой ООН празднуется Международный день демократии. Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей 13 декабря 2007 года в резолюции, посвященной поддержке усилий правительств по развитию демократии. Однако дата 15 сентября была выбрана в связи с принятием в сентябре 1997 года Всеобщей декларации о демократии. В этот день в ООН призывают обратить внимание на состояние демократии в мире и на соблюдение права человека на свободное волеизъявление.15 сентября каждый год отмечается Всемирный день распространения информации о лимфоме. Этот день был учрежден в 2004 году по инициативе Коалиции лимфомы – организации, которая объединила сорок девять групп пациентов с этой болезнью из тридцати шести стран мира. Представители объединения считают, что дата поможет расширить знания людей о заболевании, а значит, шанс на его успешное излечение вырастит. Этой болезнью страдали российский певец Филипп Киркоров, основатель и бессменный участник группы Black Sabbath Тони Айомми, американский актер Майкл Си Холл и другие.Знаменательные события15 сентября 1917 году в США вышел первый номер финансово-экономического журнала Forbes. Его основателем стал журналист Берти Чарльз Форбс, который переехал в Америку из Шотландии. Всего за несколько лет журнал приобрел популярность и стал наиболее читаемым и влиятельным деловым журналом в США. Сейчас Forbes также занимает значимое место в мире деловой журналистики.В 1961 году в США приняли резолюцию, согласно которой в стране появился официальный символ – Дядя Сэм. Традиционно его изображают как пожилого белого мужчину с тонкими чертами лица, в цилиндре цветов американского флага, полосатых панталонах и со старомодной бородкой. Предположительно, этот персонаж возник как олицетворение США во время британско-американской войны 1812 года. Согласно фольклору, появление выражения "Дядя Сэм" связано с мясником Сэмом Уилсоном, который поставлял провизию на нью-йоркскую военную базу Трой. Уилсон подписывал бочки с мясом буквами U.S., имея в виду США, а солдаты в шутку говорили, что мясо прибыло от Дяди Сэма – Uncle Sam. Спустя годы нью-йоркская газета NY Lantern Weekly опубликовала, предположительно, первое изображение дядюшки Сэма.В 1971 году в Канаде была создана независимая международная неправительственная экологическая организация Greenpeace, которая борется с глобальным изменением климата, сокращением площади лесов от тропиков до Арктики и Антарктики и другими экологическими проблемами. По последним данным, у организации более 42 млн онлайн-сторонников по всему миру, более 36 тысяч активных волонтеров и более трех миллионов тех, кто поддерживает организацию пожертвованиями.Кто родилсяВ 1254 году родился итальянский купец и путешественник Марко Поло. Он прославился своими путешествиями по Азии, которые описал в знаменитой "Книге о разнообразии мира". Эта книга стала ценным источником знаний для географов и путешественников. По легенде, именно произведение Поло находилось на корабле Христофора Колумба во время поиска маршрута в Индию. В честь великого путешественника назван аэропорт в Венеции, а Международный астрономический союз присвоим имя Марко Поло кратеру на видимой стороне Луны.В 1828 году родился русский химик и ученый-пчеловод Александр Бутлеров. Он также считается родоначальником химической школы, названной его именем. Бутлеров внес большой вклад в развитие химической науки, создав свою теорию химического строения органических соединений. Ученый также создал первую русскую школу химиков.В 1890 году родилась английская писательница и драматург Агата Кристи, прославившаяся своим детективами. Ее произведения стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества. Книги Кристи изданы тиражом свыше четырех миллиардов экземпляров и переведены на более чем 100 языков мира. Она подарила "жизнь" обаятельному сыщику Эркюлю Пуаро и любознательной старушке мисс Марпл, про удивительную логику и дедуктивные способности которых сняли множество экранизаций.15 сентября свои дни рождения отмечают британский актер Том Харди, российский ученый-медик и телеведущий Александр Мясников, американский кинорежиссер Оливер Стоун и другие.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, политика, в мире, культура