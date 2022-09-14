https://crimea.ria.ru/20220914/v-minoborony-ozvuchili-poteri-ukrainskikh-voysk-za-sutki-1124502143.html
В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки
В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки - РИА Новости Крым, 14.09.2022
В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки
Сотни украинских военных и десятки боевых машин уничтожены за сутки в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T14:23
2022-09-14T14:23
2022-09-14T14:23
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Сотни украинских военных и десятки боевых машин уничтожены за сутки в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.Кроме того, высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям украинских подразделений в ДНР уничтожено до 250-ти боевиков и более 20-ти единиц военной техники."В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполье Запорожской области уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих и 5 единиц военной техники", — добавил представитель Минобороны России.Также были нанесены огневые удары по живой силе и военной технике противника в Харьковской области. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10-ти единиц военной техники.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220914/rossiyskaya-pvo-sbila-26-snaryadov-himars-pod-khersonom-i-v-dnr--minoborony-1124501372.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, украина, всу (вооруженные силы украины)
В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки
МО: сотни украинских военных уничтожены за сутки в ходе спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Сотни украинских военных и десятки боевых машин уничтожены за сутки в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"На Николаевско-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области уничтожено 8 украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150-ти украинских военнослужащих", — сообщил Конашенков.
Кроме того, высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям украинских подразделений в ДНР уничтожено до 250-ти боевиков и более 20-ти единиц военной техники.
"В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполье Запорожской области уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих и 5 единиц военной техники", — добавил представитель Минобороны России.
Также были нанесены огневые удары по живой силе и военной технике противника в Харьковской области. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10-ти единиц военной техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники.