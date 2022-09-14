https://crimea.ria.ru/20220914/v-minoborony-ozvuchili-poteri-ukrainskikh-voysk-za-sutki-1124502143.html

В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки

В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки - РИА Новости Крым, 14.09.2022

В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки

Сотни украинских военных и десятки боевых машин уничтожены за сутки в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T14:23

2022-09-14T14:23

2022-09-14T14:23

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Сотни украинских военных и десятки боевых машин уничтожены за сутки в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.Кроме того, высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям украинских подразделений в ДНР уничтожено до 250-ти боевиков и более 20-ти единиц военной техники."В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполье Запорожской области уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих и 5 единиц военной техники", — добавил представитель Минобороны России.Также были нанесены огневые удары по живой силе и военной технике противника в Харьковской области. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10-ти единиц военной техники.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220914/rossiyskaya-pvo-sbila-26-snaryadov-himars-pod-khersonom-i-v-dnr--minoborony-1124501372.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, украина, всу (вооруженные силы украины)