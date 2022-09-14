https://crimea.ria.ru/20220914/rost-zabolevaemosti-covid-19-zafiksirovan-v-50-regionakh-rossii---popova--1124506356.html
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 50 регионах России - Попова
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 50 регионах России - Попова - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 50 регионах России - Попова
Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 50 регионах России, снижение – в 27. Восемь российских регионов вышли на плато, рассказала глава Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T19:28
2022-09-14T19:28
2022-09-14T19:28
распространение коронавируса в рф
анна попова
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 50 регионах России, снижение – в 27. Восемь российских регионов вышли на плато, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова отметила, что прирост заболеваемости опережает прирост госпитализаций.Она также напомнила, что на федеральном уровне масочный режим не введен. В то же время в регионах России эта мера носит рекомендательной характер, особенно при посещении общественных мест.Ранее о перспективах введения масочного режима в Крыму рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса в рф, анна попова, здравоохранение в россии
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 50 регионах России - Попова
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте заболеваемости ковидом в 50 регионах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 50 регионах России, снижение – в 27. Восемь российских регионов вышли на плато, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы продолжаем наблюдать рост (заболеваемости коронавирусной инфекцией – ред.) в 50 регионах по итогам прошлой недели, в 27 регионах мы уже видим снижение, снижение достаточно интенсивное по Московской области и по Москве, в восьми регионах ситуация стабилизировалась, пока нет снижения, но они вышли на плато", – сказала глава Роспотребнадзора на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Попова отметила, что прирост заболеваемости опережает прирост госпитализаций.
Она также напомнила, что на федеральном уровне масочный режим не введен. В то же время в регионах России эта мера носит рекомендательной характер, особенно при посещении общественных мест.
Ранее
о перспективах введения масочного режима в Крыму рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.