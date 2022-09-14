https://crimea.ria.ru/20220914/rost-zabolevaemosti-covid-19-zafiksirovan-v-50-regionakh-rossii---popova--1124506356.html

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 50 регионах России - Попова

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 50 регионах России - Попова - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 50 регионах России - Попова

Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 50 регионах России, снижение – в 27. Восемь российских регионов вышли на плато, рассказала глава Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T19:28

2022-09-14T19:28

2022-09-14T19:28

распространение коронавируса в рф

анна попова

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 50 регионах России, снижение – в 27. Восемь российских регионов вышли на плато, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова отметила, что прирост заболеваемости опережает прирост госпитализаций.Она также напомнила, что на федеральном уровне масочный режим не введен. В то же время в регионах России эта мера носит рекомендательной характер, особенно при посещении общественных мест.Ранее о перспективах введения масочного режима в Крыму рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, анна попова, здравоохранение в россии