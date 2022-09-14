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Режим закрытого неба над югом РФ снова продлен - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Режим закрытого неба над югом РФ снова продлен
Режим закрытого неба над югом РФ снова продлен - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Режим закрытого неба над югом РФ снова продлен
Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 22 сентября. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T09:09
2022-09-14T09:10
транспорт
аэропорт симферополь
задержание украинского шпиона в симферополе
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 22 сентября.Закрытыми остаются аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым пустили дополнительные поезда из разных регионов страны, организовали мультимодальные перевозки по "единому" билету.
https://crimea.ria.ru/20220909/poezd-simferopol--adler-prodlili-na-sentyabr-1124457530.html
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РИА Новости Крым
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транспорт, аэропорт симферополь, задержание украинского шпиона в симферополе, крым
Режим закрытого неба над югом РФ снова продлен

Росавиация продлила запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов России до 22 сентября

09:09 14.09.2022 (обновлено: 09:10 14.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮбилейный летний споттинг в аэропорту Симферополь
Юбилейный летний споттинг в аэропорту Симферополь - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 22 сентября.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 сентября 2022 года", - говорится в сообщении Росавиации.
Закрытыми остаются аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.
Поезд Таврия
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Поезд Симферополь – Адлер продлили на сентябрь
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым пустили дополнительные поезда из разных регионов страны, организовали мультимодальные перевозки по "единому" билету.
 
ТранспортАэропорт СимферопольЗадержание украинского шпиона в СимферополеКрым
 
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