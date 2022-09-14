https://crimea.ria.ru/20220914/rezhim-zakrytogo-neba-nad-yugom-rf-snova-prodlen-1124497072.html

Режим закрытого неба над югом РФ снова продлен

Режим закрытого неба над югом РФ снова продлен - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Режим закрытого неба над югом РФ снова продлен

Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 22 сентября. РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T09:09

2022-09-14T09:09

2022-09-14T09:10

транспорт

аэропорт симферополь

задержание украинского шпиона в симферополе

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 22 сентября.Закрытыми остаются аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым пустили дополнительные поезда из разных регионов страны, организовали мультимодальные перевозки по "единому" билету.

https://crimea.ria.ru/20220909/poezd-simferopol--adler-prodlili-na-sentyabr-1124457530.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, аэропорт симферополь, задержание украинского шпиона в симферополе, крым