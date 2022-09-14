https://crimea.ria.ru/20220914/kogda-otuchat-rebenka-ot-sovmestnogo-sna-c-roditelyami--pediatr-1124500180.html

Когда отучать ребенка от совместного сна c родителями – педиатр

Когда отучать ребенка от совместного сна c родителями – педиатр - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Когда отучать ребенка от совместного сна c родителями – педиатр

Оптимальный возраст для отучивания малыша от совместного с родителями сна – год-полтора, считает врач-педиатр Лариса Егорова. РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T21:44

2022-09-14T21:44

2022-09-14T21:44

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Оптимальный возраст для отучивания малыша от совместного с родителями сна – год-полтора, считает врач-педиатр Лариса Егорова.По ее мнению, родители сами выбирают между совместным и раздельным с новорожденным сном, однако приучать малыша к своей кроватке стоит с первых недель жизни."Целесообразнее, чтобы малыш спал в своей отдельной кровати с самого первого дня, когда он вместе с мамой возвращается из родильного дома, – цитирует педиатра "Вечерняя Москва". – Это означает, что кровать малыша стоит возле маминой, и она в любой момент может протянуть руку, чтобы приласкать его, быстро взять на руки, чтобы убаюкать или покормить".В большей степени решение зависит от привязанности малыша к маме, это особенно проявляется в период грудного вскармливания. Проявлять самостоятельность он начнет только при переходе на другие виды питания и смеси, предупредила Егорова.Специалист отмечает, что при совместном сне существует риск травматизма неокрепшего тела новорожденного. Именно это становится главным аргументов против такой практики."Не стоит укладывать малыша в одну с родителями кровать. Это чревато последствиями в виде повреждения мягких тканей или еще не сформировавшихся костей", – сказала она.Формировать привычку раздельного отдыха стоит после года жизни малыша, рекомендует врач. Она объясняет это тем, что в этот период он становится более самостоятельным, сокращается время ночных просыпаний для питья и кормления.Ранее иммунолог Бережанский рассказал, как самостоятельно приготовить правильное детское питание.

https://crimea.ria.ru/20220822/uchit-i-lechit-kak-pravilno-chitat-skazki-s-detmi-1124250283.html

https://crimea.ria.ru/20220111/schastlivye-deti-prosypayutsya-pozzhe--uchenye-1121990525.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта