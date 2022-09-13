https://crimea.ria.ru/20220913/volodin-obyasnil-zapadu-posledstviya-militarizatsii-kievskogo-rezhima-1124486522.html
Володин объяснил Западу последствия милитаризации киевского режима
Володин объяснил Западу последствия милитаризации киевского режима - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Володин объяснил Западу последствия милитаризации киевского режима
Вооружая националистический киевский режим Вашингтон получит болезненные последствия. Об этом заявил спикер ГД РФ Вячеслав Володин РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T09:48
2022-09-13T09:48
2022-09-13T09:49
вячеслав володин
государственная дума рф
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Вооружая националистический киевский режим Вашингтон получит болезненные последствия. Об этом заявил спикер ГД РФ Вячеслав ВолодинОн напомнил, что вместо осуждения преступлений нацистского режима, Запад продолжает его милитаризацию, провоцируя новые преступления. Однако это приведет западных кураторов к болезненным последствиям:"Необходимо понимать: все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена.И если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснётся, то сильно ошибается", - написал он.Ранее Володин констатировал конец эпохи паразитизма - страны G7 больше не могут жить за счет других государств, основываясь на принципах колониальной политики, заявил он.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита, в том числе с применением западного оружия.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав володин, государственная дума рф, политика, мнения
Володин объяснил Западу последствия милитаризации киевского режима
Володин: Вашингтон ошибается, думая, что война его не коснется
09:48 13.09.2022 (обновлено: 09:49 13.09.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым.
Вооружая националистический киевский режим Вашингтон получит болезненные последствия. Об этом заявил
спикер ГД РФ Вячеслав Володин
"Белый дом заявил, что осуждает авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине. А что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса, где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет? Что делает Вашингтон сейчас для прекращения ударов по Запорожской АЭС со стороны украинских формирований, грозящих ядерной катастрофой?", - задался Володин вопросами в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что вместо осуждения преступлений нацистского режима, Запад продолжает его милитаризацию, провоцируя новые преступления. Однако это приведет западных кураторов к болезненным последствиям:
"Необходимо понимать: все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена.И если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснётся, то сильно ошибается", - написал он.
Ранее Володин констатировал конец эпохи паразитизма
- страны G7 больше не могут жить за счет других государств, основываясь на принципах колониальной политики, заявил он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита, в том числе с применением западного оружия.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.