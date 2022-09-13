https://crimea.ria.ru/20220913/v-simferopole-bolee-40-ulits-ostalis-bez-vody-iz-za-remonta-1124486301.html
В Симферополе более 40 улиц остались без воды из-за ремонта
В Симферополе более 40 улиц остались без воды из-за ремонта - РИА Новости Крым, 13.09.2022
В Симферополе более 40 улиц остались без воды из-за ремонта
Более сорока улиц и переулков крымской столицы остались без воды из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T09:39
2022-09-13T09:39
2022-09-13T09:39
вода в крыму
симферополь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Более сорока улиц и переулков крымской столицы остались без воды из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.Так, во вторник в течение дня не будет воды в микрорайонах "Битак" и "Солнечная Долина", а также на улицах Мате Залки, Киевская (частично), 51й Армии, Гурзуфская (частично), Коцюбинского, Суходольная, Буденного, Лебедева, Ладыгина, Щорса, Чапаева, Фурманова, Бетховена, Бабушкина, Солнечная, Битакская, Федько, Снайперов, Комсомольская, Крупской, Стахановцев, Блюхера, Скрипниченко, Грибоедова, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова, Чайковского, Шмидта (частично), Осипенко, Кременчугская, а также переулках Юный, Вольный, Гравийный, Клинический, Ялтинский и прилегающих улицах.Кроме того, возможно снижение давления (отсутствие водоснабжения на верхних этажах) в районе проспекта Победы (частично), Лермонтова, Куйбышева, Троллейбусная, переулка Северный. Производится технологический сброс воды на перекрестках Ладыгина/51 Армии, Фурманова/ Битакская, Лебедева/Бетховена.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, симферополь, городская среда
В Симферополе более 40 улиц остались без воды из-за ремонта
Массовое отключение воды в Симферополе: отключены более 40 улиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Более сорока улиц и переулков крымской столицы остались без воды из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
"По информации предприятия "Вода Крыма", в связи со сложным технологическим процессом работ на сетях холодного водоснабжения по улице 51 Армии ограничение водоснабжения на ряде улиц продлевается ориентировочно до 17:00", - говорится в сообщении.
Так, во вторник в течение дня не будет воды в микрорайонах "Битак" и "Солнечная Долина", а также на улицах Мате Залки, Киевская (частично), 51й Армии, Гурзуфская (частично), Коцюбинского, Суходольная, Буденного, Лебедева, Ладыгина, Щорса, Чапаева, Фурманова, Бетховена, Бабушкина, Солнечная, Битакская, Федько, Снайперов, Комсомольская, Крупской, Стахановцев, Блюхера, Скрипниченко, Грибоедова, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова, Чайковского, Шмидта (частично), Осипенко, Кременчугская, а также переулках Юный, Вольный, Гравийный, Клинический, Ялтинский и прилегающих улицах.
Кроме того, возможно снижение давления (отсутствие водоснабжения на верхних этажах) в районе проспекта Победы (частично), Лермонтова, Куйбышева, Троллейбусная, переулка Северный. Производится технологический сброс воды на перекрестках Ладыгина/51 Армии, Фурманова/ Битакская, Лебедева/Бетховена.