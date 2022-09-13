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Новый обстрел Белгородской области – есть разрушения - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Новый обстрел Белгородской области – есть разрушения
Новый обстрел Белгородской области – есть разрушения - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Новый обстрел Белгородской области – есть разрушения
Украинские войска обстреляли село Журавлевка в Белгородской области, есть разрушения в школе и других зданиях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T11:21
2022-09-13T11:22
белгородская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Журавлевка в Белгородской области, есть разрушения в школе и других зданиях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Журавлевку обстреляли. По докладу главы Анжелики Самойловой, разрушения есть в школе, ДК и администрации. Вооруженные силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!" - написал он в своем Telegram-канале.Накануне ВСУ атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка. Людей оперативно начали вывозить в безопасное место, однако без жертв не обошлось – одна женщина погибла и еще четыре человека получили ранения.
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, новости
Новый обстрел Белгородской области – есть разрушения

При обстреле села Журавлевка в Белгородской области повреждены школа и администрация

11:21 13.09.2022 (обновлено: 11:22 13.09.2022)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСело в Белгородской области
Село в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Журавлевка в Белгородской области, есть разрушения в школе и других зданиях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Журавлевку обстреляли. По докладу главы Анжелики Самойловой, разрушения есть в школе, ДК и администрации. Вооруженные силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!" - написал он в своем Telegram-канале.
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