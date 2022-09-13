https://crimea.ria.ru/20220913/koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1124486815.html

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю

На территории Республики Крым зарегистрировано 380 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 200 769 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T10:07

2022-09-13T10:07

2022-09-13T10:07

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 380 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 200 769 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.По данным ведомства, скончался еще один человек. Общее число жертв пандемии достигло 5369.В Севастополе выявлено 123 новых случая заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 76 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 5 человек, выписаны 25. На данный момент в больницах находятся 120 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 92 210 человек, выздоровели 87 774.

https://crimea.ria.ru/20220910/v-rossii-snova-vyroslo-chislo-smertey-ot-koronavirusa-1124463744.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе