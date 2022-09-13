https://crimea.ria.ru/20220913/koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1124486815.html
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
На территории Республики Крым зарегистрировано 380 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 200 769 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T10:07
2022-09-13T10:07
2022-09-13T10:07
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 380 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 200 769 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.По данным ведомства, скончался еще один человек. Общее число жертв пандемии достигло 5369.В Севастополе выявлено 123 новых случая заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 76 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 5 человек, выписаны 25. На данный момент в больницах находятся 120 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 92 210 человек, выздоровели 87 774.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-rossii-snova-vyroslo-chislo-smertey-ot-koronavirusa-1124463744.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 503 новых случая COVID-19, скончались два пациента
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 380 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 200 769 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 53 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 323 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 318 человек, за весь период – 190 874", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, скончался еще один человек. Общее число жертв пандемии достигло 5369.
В Севастополе выявлено 123 новых случая заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 76 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 5 человек, выписаны 25. На данный момент в больницах находятся 120 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 92 210 человек, выздоровели 87 774.