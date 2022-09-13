https://crimea.ria.ru/20220913/dozhdi-i-grozy-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1124481988.html

Дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на вторник

Дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на вторник

В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T00:01

2022-09-13T00:01

2022-09-13T00:01

погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +19...21 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +20…22.В Алуште, Ялте и Феодосии переменная облачность. Дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24.В Евпатории, Судаке и Керчи тоже прогремят грозы и прольются дожди. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.Температура воды в Черном море у берегов Ялты и Алушты +24 градуса, в Евпатории, Феодосии, Севастополе +23, в Черноморском, а также в Керченском проливе +20, в Азовском море + 21.

https://crimea.ria.ru/20220907/kak-pobedit-osennyuyu-khandru---sovety-psikhologa-1124421929.html

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2022

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