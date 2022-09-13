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Дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на вторник
Дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на вторник
В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T00:01
2022-09-13T00:01
2022-09-13T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +19...21 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +20…22.В Алуште, Ялте и Феодосии переменная облачность. Дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24.В Евпатории, Судаке и Керчи тоже прогремят грозы и прольются дожди. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.Температура воды в Черном море у берегов Ялты и Алушты +24 градуса, в Евпатории, Феодосии, Севастополе +23, в Черноморском, а также в Керченском проливе +20, в Азовском море + 21.
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Дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на вторник
Погода в Крыму на вторник, 13 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с, в южных районах и в горах усилится до 17 м/с. При грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, на побережье до +19, днем +18…23, в горах +12…17", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +19...21 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +20…22.
В Алуште, Ялте и Феодосии переменная облачность. Дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24.
В Евпатории, Судаке и Керчи тоже прогремят грозы и прольются дожди. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты и Алушты +24 градуса, в Евпатории, Феодосии, Севастополе +23, в Черноморском, а также в Керченском проливе +20, в Азовском море + 21.