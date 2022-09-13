https://crimea.ria.ru/20220913/bolee-800-naemnikov-i-soldat-vsu-v-mo-ozvuchili-poteri-ukrainy-za-sutki-1124490959.html
Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки
Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки
Потери ВСУ за сутки составили более 800 человек, среди убитых и раненых украинские и иностранные военные. Об этом сообщил официальный представитель Министерства РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T13:48
2022-09-13T13:48
2022-09-13T13:48
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки составили более 800 человек, среди убитых и раненых украинские и иностранные военные. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.Также он сообщил, что вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации и подразделений семи бригад ВСУ, в том числе на территории Николаевской, Запорожской областей и Харькова.Кроме того, российские военные уничтожили пять складов вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Запорожья, ДНР и Николаевской области.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220913/vks-rossii-unichtozhili-ukrainskiy-mi-8-i-sem-reaktivnykh-snaryadov-1124490252.html
https://crimea.ria.ru/20220913/chto-proiskhodit-na-zaporozhskom-napravlenii-pryamo-seychas--vlasti-regiona-1124489753.html
https://crimea.ria.ru/20220913/ekipazh-mi-35-vks-rf-unichtozhil-ukrainskuyu-bronetankovuyu-kolonnu-pod-izyumom-1124485818.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, украина, всу (вооруженные силы украины)
Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки
МО: ВСУ за сутки потеряли убитыми и ранеными более 800 военных и иностранных боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки составили более 800 человек, среди убитых и раненых украинские и иностранные военные. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.
"В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными", – сказал он в ходе ежедневного брифинга министерства.
Также он сообщил, что вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации и подразделений семи бригад ВСУ, в том числе на территории Николаевской, Запорожской областей и Харькова.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой Народной Республики, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152-х районах", – добавил он.
Кроме того, российские военные уничтожили пять складов вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Запорожья, ДНР и Николаевской области.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.