https://crimea.ria.ru/20220913/bolee-800-naemnikov-i-soldat-vsu-v-mo-ozvuchili-poteri-ukrainy-za-sutki-1124490959.html

Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки

Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки

Потери ВСУ за сутки составили более 800 человек, среди убитых и раненых украинские и иностранные военные. Об этом сообщил официальный представитель Министерства РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T13:48

2022-09-13T13:48

2022-09-13T13:48

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки составили более 800 человек, среди убитых и раненых украинские и иностранные военные. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.Также он сообщил, что вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации и подразделений семи бригад ВСУ, в том числе на территории Николаевской, Запорожской областей и Харькова.Кроме того, российские военные уничтожили пять складов вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Запорожья, ДНР и Николаевской области.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220913/vks-rossii-unichtozhili-ukrainskiy-mi-8-i-sem-reaktivnykh-snaryadov-1124490252.html

https://crimea.ria.ru/20220913/chto-proiskhodit-na-zaporozhskom-napravlenii-pryamo-seychas--vlasti-regiona-1124489753.html

https://crimea.ria.ru/20220913/ekipazh-mi-35-vks-rf-unichtozhil-ukrainskuyu-bronetankovuyu-kolonnu-pod-izyumom-1124485818.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, украина, всу (вооруженные силы украины)