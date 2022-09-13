Рейтинг@Mail.ru
Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220913/bolee-800-naemnikov-i-soldat-vsu-v-mo-ozvuchili-poteri-ukrainy-za-sutki-1124490959.html
Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки
Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки
Потери ВСУ за сутки составили более 800 человек, среди убитых и раненых украинские и иностранные военные. Об этом сообщил официальный представитель Министерства РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T13:48
2022-09-13T13:48
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
украина
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124194990_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_af0b734ab77ffdacc08bf3e73a23e271.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки составили более 800 человек, среди убитых и раненых украинские и иностранные военные. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.Также он сообщил, что вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации и подразделений семи бригад ВСУ, в том числе на территории Николаевской, Запорожской областей и Харькова.Кроме того, российские военные уничтожили пять складов вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Запорожья, ДНР и Николаевской области.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220913/vks-rossii-unichtozhili-ukrainskiy-mi-8-i-sem-reaktivnykh-snaryadov-1124490252.html
https://crimea.ria.ru/20220913/chto-proiskhodit-na-zaporozhskom-napravlenii-pryamo-seychas--vlasti-regiona-1124489753.html
https://crimea.ria.ru/20220913/ekipazh-mi-35-vks-rf-unichtozhil-ukrainskuyu-bronetankovuyu-kolonnu-pod-izyumom-1124485818.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124194990_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a15da1cc4a0785ec8fc03a42504e8dbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, украина, всу (вооруженные силы украины)
Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки

МО: ВСУ за сутки потеряли убитыми и ранеными более 800 военных и иностранных боевиков

13:48 13.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки составили более 800 человек, среди убитых и раненых украинские и иностранные военные. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.
"В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными", – сказал он в ходе ежедневного брифинга министерства.
Полевой аэродром в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13:10
ВКС России уничтожили украинский Ми-8 и семь реактивных снарядов
Также он сообщил, что вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации и подразделений семи бригад ВСУ, в том числе на территории Николаевской, Запорожской областей и Харькова.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой Народной Республики, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152-х районах", – добавил он.
Кроме того, российские военные уничтожили пять складов вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Запорожья, ДНР и Николаевской области.
Военные ВС Украины .Фото AFP
12:51
Что происходит на запорожском направлении прямо сейчас — власти региона
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
Работа экипажа российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе
08:48
Экипаж Ми-35 ВКС РФ уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04Гоцанюк раскритиковал строительство двух детсадов в Симферополе
15:33В Евпатории мопедист без прав сбил пенсионерку, испугался и уехал
14:29Умер режиссер-новатор Жан-Люк Годар
14:05В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль
13:48Более 800 наемников и солдат ВСУ: в МО озвучили потери Украины за сутки
13:37Mriya Resort & SPA открывает образовательный проект о гостеприимстве
13:24В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
13:19В центре Симферополя на неделю закрыли участок дороги
13:15Житель Алушты обокрал родную мать в особо крупном размере
13:10ВКС России уничтожили украинский Ми-8 и семь реактивных снарядов
13:03В Севастополе юный пассажир мотоцикла влетел в лобовое стекло авто
12:55Лавров: гибридная война Запада против России – беспрецедентна
12:51Что происходит на запорожском направлении прямо сейчас — власти региона
12:40COVID-19 в РФ — число смертей и госпитализаций растет
12:21Школы и поликлиники Керчи экстренно эвакуируют
12:14На "Тавриде" сгорел грузовик – есть пострадавший
12:00В Крыму врачи спасли проглотившего камень ребенка с инвалидностью
11:38Армения потеряла 49 человек после обострения конфликта с Азербайджаном
11:21Новый обстрел Белгородской области – есть разрушения
11:04Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки
Лента новостейМолния