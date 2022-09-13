https://crimea.ria.ru/20220913/Kakoy-segodnya-prazdnik-13-sentyabrya_-1118717905.html
Какой сегодня праздник: 13 сентября
Какой сегодня праздник: 13 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Какой сегодня праздник: 13 сентября
Сегодня во всем мире празднуют День журавля, в России – День парикмахера. Также 13 сентября – праздник шарлоток и осенних пирогов. А еще это день рождения... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-13T00:00
2022-09-13T00:00
2022-09-12T16:56
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CИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире празднуют День журавля, в России – День парикмахера. Также 13 сентября – праздник шарлоток и осенних пирогов. А еще это день рождения пенициллина и выхода легендарного сингла Yesterday группы Beatles. Именинники дня – князь Григорий Потемкин-Таврический, советская партизанка Зоя Космодемьянская, российский певец, поэт и композитор Александр Розенбаум.Что празднуют в этот деньМеждународный День журавля призывает общественность внимательно отнестись к проблеме сохранения этих удивительных птиц. Праздник учрежден в 2002 году инициативной группой Евразии. Предложение было поддержано секретариатом Боннской конвенции, Глобальным экологическим фондом по охране стерха и его местообитаний и Международным фондом охраны журавлей при участии Союза охраны птиц России и Московского зоопарка. Осенний период опять же выбран не случайно: это время миграции пернатых на зимовку.В России сегодня отмечают День парикмахера. Праздник не имеет официального статуса, но поздравлять представителей этой замечательной профессии все равно можно и нужно. Кстати, некоторые их них почему-то предпочитают отмечать профессиональную дату 14 числа. Почему выбраны именно эти числа – никто не знает. Зато известно, что профессия парикмахера появилась еще в Древнем Египте. А вот еще один интересный факт: самый дорогой и влиятельный парикмахер в мире – Россано Ферретти. Стоимость его услуг достигает 27 тыс. долларов.В США и Канаде в этот день старших родственников поздравляют с Днем бабушек и дедушек. Праздник придумала американская домохозяйка Мэриан Макквейд из штата Западная Вирджиния в 1970 году. Спустя восемь лет, не без усилий со стороны госпожи Макквейд и ее единомышленников, праздник стал общенациональным. А вскоре он полюбился и канадцам.А вот День семьи в Казахстане сразу стали отмечать на государственном уровне. 1 марта 2013 года Нурсултан Назарбаев подписал указ, в соответствии с которым этот семейный праздник предписывается праздновать каждое второе воскресенье сентября.Осень – пора чаепитий и ароматной выпечки, а значит, самое время отмечать День шарлоток и осенних пирогов. Кто и когда придумал этот праздник – неизвестно. Также точно не установлен автор рецепта шарлотки, но первые упоминания о десерте были найдены во Франции. Он назывался Charlotte и представлял собой пудинг из воздушного мусса, сладкого ликера и фруктов. Современная яблочная шарлотка, конечно, ничего общего с этим пирогом не имеет. Впрочем, почему бы не полакомиться сразу двумя?Знаменательные события13 сентября 1929 года шотландский микробиолог Александр Флеминг открыл пенициллин. Невероятно, но лекарство, спасшее столько жизней, открыто совершенно случайно: ученый был слегка неряшлив и не всегда мыл лабораторную посуду после опытов. Спустя месяц в одной из чашей Петри образовался участок с плесенью, вокруг которого исчезли все микробные колонии. Этот феномен заинтересовал Флеминга, ну а дальнейшее нам уже известно. "Для победы во Второй мировой войне пенициллин сделал больше, чем 25 дивизий!" Именно такие слова прозвучали при вручении Флемингу Нобелевской премии по биологии и медицине.13 сентября 1960 года в американском Дайтоне провели первый симпозиум по бионике, официально закрепивший появление новой науки, символом которой ученые избрали скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла. Если вы не знаете, что такое бионика – не расстраивайтесь. До момента появления этой статьи мы и сами не знали. Но вот ответ: бионика исследует моделирование различных биологических организмов, которые осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, пневматической и других физико-химических основах. Ничего не понятно, но очень интересно!В 1902 году в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления. 41-летний лондонский чернорабочий Гарри Джексон о дактилоскопии ничего не знал. Поэтому, совершая кражу, не сообразил надеть перчатки. Зато вписал свое имя в летопись мировой криминалистики. В Россию ноу-хау пришло в начале ХХ века. Сколько отечественных Гарри Джексонов попались таким образом – точно никто не считал.В 1965 гуду в США вышел сингл Yesterday легендарной группы Beatles. В 1999 году британская радиостанция BBC Radio 2, собрала мнения экспертов и слушателей, а также посчитала показатели продаж. Получилось, что Yesterday - лучшая песня XX столетия.Кто родился13 сентября (правда, по старому стилю) родился Русский государственный и военный деятель, князь Григорий Александрович Потемкин – создатель флота на Черном море и первый его главнокомандующий. Также имя военного деятеля связано с присоединением к Российской империи Крымских земель и Таврии, за что к фамилии светлейшего князя присовокупили прилагательное "Таврический".13 (а по некоторым данным 8) сентября 1923 года в одном из сел Тамбовской области родилась будущая советская партизанка Зоя Анатольевна Космодемьянская. В 18 лет, выполняя задание по поджогу занятых гитлеровцами подмосковных деревень, ее диверсионная группа попадет под обстрел, а сама девушка будет взята в немецкий плен. После продолжительных пыток 29 ноября 1941 года немцы казнят партизанку Зою, которая так и не выдаст ни своих товарищей, ни даже своего настоящего имени.Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье врачей. После окончания школы он и сам выбрал профессию доктора, но тяга к творчеству победила. В итоге страна получила талантливого певца, поэта и композитора, заслуженного и Народного артиста России. А вместе с ним знаменитые "Вальс-бостон", "Приходите к нам на огонек", "Утиную охоту" и множество других шлягеров.Еще один известный исполнитель, который в этот день отмечает свой день рождения – Ираклий Пирцхалава. Два года Ираклий играл в футбольной команде "Локомотив", в 2003 году появился на экранах в телешоу "Фабрика звезд", и уже вскоре покорил юных слушательниц хитами "Вова-чума", "Время" и "Лондон-Париж". За два из них Пирцхалава получил "Золотой граммофон".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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культура, новости, общество, в мире, праздники и памятные даты
CИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире празднуют День журавля, в России – День парикмахера. Также 13 сентября – праздник шарлоток и осенних пирогов. А еще это день рождения пенициллина и выхода легендарного сингла Yesterday группы Beatles. Именинники дня – князь Григорий Потемкин-Таврический, советская партизанка Зоя Космодемьянская, российский певец, поэт и композитор Александр Розенбаум.
Что празднуют в этот день
Международный День журавля призывает общественность внимательно отнестись к проблеме сохранения этих удивительных птиц. Праздник учрежден в 2002 году инициативной группой Евразии. Предложение было поддержано секретариатом Боннской конвенции, Глобальным экологическим фондом по охране стерха и его местообитаний и Международным фондом охраны журавлей при участии Союза охраны птиц России и Московского зоопарка. Осенний период опять же выбран не случайно: это время миграции пернатых на зимовку.
В России сегодня отмечают День парикмахера. Праздник не имеет официального статуса, но поздравлять представителей этой замечательной профессии все равно можно и нужно. Кстати, некоторые их них почему-то предпочитают отмечать профессиональную дату 14 числа. Почему выбраны именно эти числа – никто не знает. Зато известно, что профессия парикмахера появилась еще в Древнем Египте. А вот еще один интересный факт: самый дорогой и влиятельный парикмахер в мире – Россано Ферретти. Стоимость его услуг достигает 27 тыс. долларов.
В США и Канаде в этот день старших родственников поздравляют с Днем бабушек и дедушек. Праздник придумала американская домохозяйка Мэриан Макквейд из штата Западная Вирджиния в 1970 году. Спустя восемь лет, не без усилий со стороны госпожи Макквейд и ее единомышленников, праздник стал общенациональным. А вскоре он полюбился и канадцам.
А вот День семьи в Казахстане сразу стали отмечать на государственном уровне. 1 марта 2013 года Нурсултан Назарбаев подписал указ, в соответствии с которым этот семейный праздник предписывается праздновать каждое второе воскресенье сентября.
Осень – пора чаепитий и ароматной выпечки, а значит, самое время отмечать День шарлоток и осенних пирогов. Кто и когда придумал этот праздник – неизвестно. Также точно не установлен автор рецепта шарлотки, но первые упоминания о десерте были найдены во Франции. Он назывался Charlotte и представлял собой пудинг из воздушного мусса, сладкого ликера и фруктов. Современная яблочная шарлотка, конечно, ничего общего с этим пирогом не имеет. Впрочем, почему бы не полакомиться сразу двумя?
Знаменательные события
13 сентября 1929 года шотландский микробиолог Александр Флеминг открыл пенициллин. Невероятно, но лекарство, спасшее столько жизней, открыто совершенно случайно: ученый был слегка неряшлив и не всегда мыл лабораторную посуду после опытов. Спустя месяц в одной из чашей Петри образовался участок с плесенью, вокруг которого исчезли все микробные колонии. Этот феномен заинтересовал Флеминга, ну а дальнейшее нам уже известно. "Для победы во Второй мировой войне пенициллин сделал больше, чем 25 дивизий!" Именно такие слова прозвучали при вручении Флемингу Нобелевской премии по биологии и медицине.
13 сентября 1960 года в американском Дайтоне провели первый симпозиум по бионике, официально закрепивший появление новой науки, символом которой ученые избрали скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла. Если вы не знаете, что такое бионика – не расстраивайтесь. До момента появления этой статьи мы и сами не знали. Но вот ответ: бионика исследует моделирование различных биологических организмов, которые осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, пневматической и других физико-химических основах. Ничего не понятно, но очень интересно!
В 1902 году в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления. 41-летний лондонский чернорабочий Гарри Джексон о дактилоскопии ничего не знал. Поэтому, совершая кражу, не сообразил надеть перчатки. Зато вписал свое имя в летопись мировой криминалистики. В Россию ноу-хау пришло в начале ХХ века. Сколько отечественных Гарри Джексонов попались таким образом – точно никто не считал.
В 1965 гуду в США вышел сингл Yesterday легендарной группы Beatles. В 1999 году британская радиостанция BBC Radio 2, собрала мнения экспертов и слушателей, а также посчитала показатели продаж. Получилось, что Yesterday - лучшая песня XX столетия.
Кто родился
13 сентября (правда, по старому стилю) родился Русский государственный и военный деятель, князь Григорий Александрович Потемкин – создатель флота на Черном море и первый его главнокомандующий. Также имя военного деятеля связано с присоединением к Российской империи Крымских земель и Таврии, за что к фамилии светлейшего князя присовокупили прилагательное "Таврический".
13 (а по некоторым данным 8) сентября 1923 года в одном из сел Тамбовской области родилась будущая советская партизанка Зоя Анатольевна Космодемьянская. В 18 лет, выполняя задание по поджогу занятых гитлеровцами подмосковных деревень, ее диверсионная группа попадет под обстрел, а сама девушка будет взята в немецкий плен. После продолжительных пыток 29 ноября 1941 года немцы казнят партизанку Зою, которая так и не выдаст ни своих товарищей, ни даже своего настоящего имени.
Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье врачей. После окончания школы он и сам выбрал профессию доктора, но тяга к творчеству победила. В итоге страна получила талантливого певца, поэта и композитора, заслуженного и Народного артиста России. А вместе с ним знаменитые "Вальс-бостон", "Приходите к нам на огонек", "Утиную охоту" и множество других шлягеров.
Еще один известный исполнитель, который в этот день отмечает свой день рождения – Ираклий Пирцхалава. Два года Ираклий играл в футбольной команде "Локомотив", в 2003 году появился на экранах в телешоу "Фабрика звезд", и уже вскоре покорил юных слушательниц хитами "Вова-чума", "Время" и "Лондон-Париж". За два из них Пирцхалава получил "Золотой граммофон".