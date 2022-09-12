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В Турции начались военно-морские учения с участием 15 стран НАТО - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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В Турции начались военно-морские учения с участием 15 стран НАТО
В Турции начались военно-морские учения с участием 15 стран НАТО - РИА Новости Крым, 12.09.2022
В Турции начались военно-морские учения с участием 15 стран НАТО
Военно-морские учения с участием пятнадцати стран НАТО стартовали в Турции, они пройдут в акватории в Средиземного и Эгейского морей. Об этом сообщает местное... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T15:17
2022-09-12T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Военно-морские учения с участием пятнадцати стран НАТО стартовали в Турции, они пройдут в акватории в Средиземного и Эгейского морей. Об этом сообщает местное издание Milliyet.В рамках учений Dynamic Mariner – Mavi Balina – Nusret–2022 особое внимание уделят оперативной готовности десантных подразделений ВМС Турции, которые с 1 января 2023 года примут командование военно-морского компонента Сил реагирования НАТО."Помимо подразделений командования ВМС Турции, в учениях принимают участие сухопутные войска, военно-воздушные силы и командование береговой охраны", – пишет турецкое издание.В учениях принимают участие 15 стран-членов НАТО. Мероприятия стартовали накануне продлятся до 22 сентября, уточняет издание.Ранее источники в Минобороны Турецкой республики заявляли об атаках со стороны Греции по самолетам турецких ВВС. Позже в Греции назвали подобные заявления провокацией.
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РИА Новости Крым
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турция, нато, в мире
В Турции начались военно-морские учения с участием 15 стран НАТО

Военно-морские учения НАТО стартовали в Средиземном и Эгейском морях

15:17 12.09.2022
 
© JACK GUEZФрегат ВМС Турции (F-247) TCG Kemalreis. Фото AFP
Фрегат ВМС Турции (F-247) TCG Kemalreis. Фото AFP
© JACK GUEZ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Военно-морские учения с участием пятнадцати стран НАТО стартовали в Турции, они пройдут в акватории в Средиземного и Эгейского морей. Об этом сообщает местное издание Milliyet.
В рамках учений Dynamic Mariner – Mavi Balina – Nusret–2022 особое внимание уделят оперативной готовности десантных подразделений ВМС Турции, которые с 1 января 2023 года примут командование военно-морского компонента Сил реагирования НАТО.
"Помимо подразделений командования ВМС Турции, в учениях принимают участие сухопутные войска, военно-воздушные силы и командование береговой охраны", – пишет турецкое издание.
Отмечается, что маневры пройдут в Восточном Средиземноморье и Эгейском море, которые в последние годы "стали зоной напряженности из-за позиции Греции". В учениях задействуют построенные в Турции десантный корабль-амфибия "Санджактар", а также универсальный десантный корабль "Анадолу", который называют флагманом турецких ВМС.
В учениях принимают участие 15 стран-членов НАТО. Мероприятия стартовали накануне продлятся до 22 сентября, уточняет издание.
Ранее источники в Минобороны Турецкой республики заявляли об атаках со стороны Греции по самолетам турецких ВВС. Позже в Греции назвали подобные заявления провокацией.
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