https://crimea.ria.ru/20220912/v-turtsii-nachalis-voenno-morskie-ucheniya-s-uchastiem-15-stran-nato--1124479655.html

В Турции начались военно-морские учения с участием 15 стран НАТО

В Турции начались военно-морские учения с участием 15 стран НАТО - РИА Новости Крым, 12.09.2022

В Турции начались военно-морские учения с участием 15 стран НАТО

Военно-морские учения с участием пятнадцати стран НАТО стартовали в Турции, они пройдут в акватории в Средиземного и Эгейского морей. Об этом сообщает местное... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T15:17

2022-09-12T15:17

2022-09-12T15:17

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Военно-морские учения с участием пятнадцати стран НАТО стартовали в Турции, они пройдут в акватории в Средиземного и Эгейского морей. Об этом сообщает местное издание Milliyet.В рамках учений Dynamic Mariner – Mavi Balina – Nusret–2022 особое внимание уделят оперативной готовности десантных подразделений ВМС Турции, которые с 1 января 2023 года примут командование военно-морского компонента Сил реагирования НАТО."Помимо подразделений командования ВМС Турции, в учениях принимают участие сухопутные войска, военно-воздушные силы и командование береговой охраны", – пишет турецкое издание.В учениях принимают участие 15 стран-членов НАТО. Мероприятия стартовали накануне продлятся до 22 сентября, уточняет издание.Ранее источники в Минобороны Турецкой республики заявляли об атаках со стороны Греции по самолетам турецких ВВС. Позже в Греции назвали подобные заявления провокацией.

https://crimea.ria.ru/20220909/politolog-raskryl-smysl-slov-erdogana-ob-oruzheynom-khlame-dlya-kieva-1124455964.html

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турция, нато, в мире