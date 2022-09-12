https://crimea.ria.ru/20220912/ukraina-mezhdu-bratkami-i-klounami-v-chem-ugroza-1124481260.html

Украина между братками и клоунами. В чем угроза?

Украина между братками и клоунами. В чем угроза? - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Украина между братками и клоунами. В чем угроза?

РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T18:51

2022-09-12T18:51

2022-09-12T18:51

украина

политика

владимир зеленский (президент украины)

в мире

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РИА Новости КрымКогда нервы на пределе, можно поверить во что угодно. Особенно анализу властных кругов на Украине и способности их к планированию всего и вся. Некоторые телеги в эти дни размышляют, что в 2014 году в Киеве пришли к власти "брутальные мужики", бандиты, настоящая киевская хунта – Турчиновы, Аваковы, Коломойские и Яроши. Пришли сами, без помощи Запада и еще кого. И, будучи в целом недалекими и недальновидными, они проиграли России. Поэтому так быстро в ее границы перешел Крым, под ее защиту – Донбасс.А вот после 2019 года стало сложнее – Запад появился за спинами пришедшего к власти нового поколения, больше похожих на клоунов и хипстеров, чем на менеджеров и политиков, и через них – дотянулся до России. Не совсем так. Точнее, совсем не так.Орки, котики, огонь. Информация по-украински >>Первое. В 2014 году к власти там пришли далеко не "братки" и не "бруталы". К примеру, приведенный в пример Александр Турчинов – бывший комсомолец, интеллектуал, позже – баптист и проповедник с прямыми связями в правительственных баптистских лобби США. Кстати, издал неплохой философский роман, по нему даже фильм сняли.Игорь Коломойский – президент Объединенной еврейской общины Украины с израильским гражданством. Что такое израильское лобби, объяснять не надо.Арсен Аваков – человек с высшим техническим образованием и опытом работы по специальности. Член Союза журналистов и заслуженный экономист. Поддерживает армянские общины Украины, а они – его. Придя на должность главы МВД на волне Майдана в 2014 году, сохранял пост практически до середины 2020 года.Бруталом можно назвать разве что Дмитрия Яроша. Родом из русскоговорящего Днепродзержинска, он служил в советской армии в ракетных войсках стратегического назначения. Греко-католик. Окончил филологический факультет и написал четыре книги. Все – о национализме. Давно дружит с Валентином Наливайченко, о котором чуть ниже.Второе. Американцы и британцы плотно контролировали спецслужбы Украины как минимум с 2006 года. Еще можно найти новость в сетях о том, что в 2008 году погоны курсантам академии СБУ, кстати, будущим разведчикам и контрразведчикам, вручал лично посол США на Украине Вильям Тейлор. В присутствии кадровых оперативных сотрудников. Главой СБУ был тогда упомянутый выше Валентин Наливайченко.Самого Наливайченко еще в 1991–1994 годах отправили на курсы Института внешней разведки… Российской Федерации. Вернулся он оттуда сразу в СБУ. Получилось, русские подготовили на свою голову, а украинцы послали послом за границу. Закончил человек карьеру генконсулом посольства Украины в США в 2004 году, где его якобы и завербовали.При руководстве Наливайченко СБУ в 2009 году ему официально ввели должность советника, которую заняла Бриджит Остин, представленная как экс-сотрудница Ми-5. Про "бывших шпионов не бывает" напоминать, думается, не надо.Сперва советник из Ми-5 с кабинетом на Владимирской, потом – целый этаж для американских коллег. Курсы работы со СМИ кадровым сотрудникам читали израильские спецы по работе в условиях войны.Про курирование западными фондами "институтов гражданского общества" – хорошие аналитические центры с не менее качественным сбором информации и обменом сотрудниками – говорить не надо. Картина везде была одинакова.Какая судьба уготована Зеленскому – мнение политолога >>Так что власть на Украине строили отнюдь не братки. И начали они отнюдь не в 2014 году. "Братки" во главе с "дважды несудимым" президентом (напомним: Виктор Янукович имел две погашенные судимости, поэтому в народе его окрестили "дважды несудимым" президентом) как раз эту власть потеряли. В Майдан.Будучи еще при власти, оппонентов они со всех важных постов, конечно, снесли. Но не сменили средний и младший кадровый состав, подготовленный американцами и бритами за 10 с лишним лет. И те сыграли свою роль в нужный момент.Россия слишком долго поддерживала зарвавшуюся команду якобы "пророссийской" власти, которая больше изображала готовность к уступкам. Из внимания выпали те самые ключевые фрагменты картины: среднее и низшее звено. Да и, честно признаться, работа российских институтов с украинским населением, даже в русскоязычных регионах, не шла ни в какое сравнение с мощнейшим арсеналом средств, задействованных Западом.Итог мы наблюдаем.А прежние украинские знаковые фигуры, обратите внимание, выведены из информационного пространства – не слышно ни Турчинова, ни Авакова, вообще выпал из поля Наливайченко. Получается, использованы по полной и списаны в утиль? Отдельные, особо ценные, отправлены на склад. Оставят их там навсегда или извлекут позже, посмотрим.500 дел за 8 лет: где можно судить украинских неонацистов - Бастрыкин >>Пока же – на сцене люди, похожие на фриков, хипстеров и клоунов. Их тоже можно в любой момент сменить, если понадобится. Даже легче. Догадываются ли они сами о своей судьбе? Возможно. Но деваться им некуда. На руках – плохие козыри, сильные правители за спиной, миллиардные кредиты и нищая страна. И они будут отрабатывать полученные средства, задания и указания. Добросовестно. До последнего украинца.

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, политика, владимир зеленский (президент украины), в мире