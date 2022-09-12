Рейтинг@Mail.ru
Украина между братками и клоунами. В чем угроза? - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220912/ukraina-mezhdu-bratkami-i-klounami-v-chem-ugroza-1124481260.html
Украина между братками и клоунами. В чем угроза?
Украина между братками и клоунами. В чем угроза? - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Украина между братками и клоунами. В чем угроза?
РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T18:51
2022-09-12T18:51
украина
политика
владимир зеленский (президент украины)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124482224_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_e8686239bd6cab0c56548e10795b5091.jpg
РИА Новости КрымКогда нервы на пределе, можно поверить во что угодно. Особенно анализу властных кругов на Украине и способности их к планированию всего и вся. Некоторые телеги в эти дни размышляют, что в 2014 году в Киеве пришли к власти "брутальные мужики", бандиты, настоящая киевская хунта – Турчиновы, Аваковы, Коломойские и Яроши. Пришли сами, без помощи Запада и еще кого. И, будучи в целом недалекими и недальновидными, они проиграли России. Поэтому так быстро в ее границы перешел Крым, под ее защиту – Донбасс.А вот после 2019 года стало сложнее – Запад появился за спинами пришедшего к власти нового поколения, больше похожих на клоунов и хипстеров, чем на менеджеров и политиков, и через них – дотянулся до России. Не совсем так. Точнее, совсем не так.Орки, котики, огонь. Информация по-украински &gt;&gt;Первое. В 2014 году к власти там пришли далеко не "братки" и не "бруталы". К примеру, приведенный в пример Александр Турчинов – бывший комсомолец, интеллектуал, позже – баптист и проповедник с прямыми связями в правительственных баптистских лобби США. Кстати, издал неплохой философский роман, по нему даже фильм сняли.Игорь Коломойский – президент Объединенной еврейской общины Украины с израильским гражданством. Что такое израильское лобби, объяснять не надо.Арсен Аваков – человек с высшим техническим образованием и опытом работы по специальности. Член Союза журналистов и заслуженный экономист. Поддерживает армянские общины Украины, а они – его. Придя на должность главы МВД на волне Майдана в 2014 году, сохранял пост практически до середины 2020 года.Бруталом можно назвать разве что Дмитрия Яроша. Родом из русскоговорящего Днепродзержинска, он служил в советской армии в ракетных войсках стратегического назначения. Греко-католик. Окончил филологический факультет и написал четыре книги. Все – о национализме. Давно дружит с Валентином Наливайченко, о котором чуть ниже.Второе. Американцы и британцы плотно контролировали спецслужбы Украины как минимум с 2006 года. Еще можно найти новость в сетях о том, что в 2008 году погоны курсантам академии СБУ, кстати, будущим разведчикам и контрразведчикам, вручал лично посол США на Украине Вильям Тейлор. В присутствии кадровых оперативных сотрудников. Главой СБУ был тогда упомянутый выше Валентин Наливайченко.Самого Наливайченко еще в 1991–1994 годах отправили на курсы Института внешней разведки… Российской Федерации. Вернулся он оттуда сразу в СБУ. Получилось, русские подготовили на свою голову, а украинцы послали послом за границу. Закончил человек карьеру генконсулом посольства Украины в США в 2004 году, где его якобы и завербовали.При руководстве Наливайченко СБУ в 2009 году ему официально ввели должность советника, которую заняла Бриджит Остин, представленная как экс-сотрудница Ми-5. Про "бывших шпионов не бывает" напоминать, думается, не надо.Сперва советник из Ми-5 с кабинетом на Владимирской, потом – целый этаж для американских коллег. Курсы работы со СМИ кадровым сотрудникам читали израильские спецы по работе в условиях войны.Про курирование западными фондами "институтов гражданского общества" – хорошие аналитические центры с не менее качественным сбором информации и обменом сотрудниками – говорить не надо. Картина везде была одинакова.Какая судьба уготована Зеленскому – мнение политолога &gt;&gt;Так что власть на Украине строили отнюдь не братки. И начали они отнюдь не в 2014 году. "Братки" во главе с "дважды несудимым" президентом (напомним: Виктор Янукович имел две погашенные судимости, поэтому в народе его окрестили "дважды несудимым" президентом) как раз эту власть потеряли. В Майдан.Будучи еще при власти, оппонентов они со всех важных постов, конечно, снесли. Но не сменили средний и младший кадровый состав, подготовленный американцами и бритами за 10 с лишним лет. И те сыграли свою роль в нужный момент.Россия слишком долго поддерживала зарвавшуюся команду якобы "пророссийской" власти, которая больше изображала готовность к уступкам. Из внимания выпали те самые ключевые фрагменты картины: среднее и низшее звено. Да и, честно признаться, работа российских институтов с украинским населением, даже в русскоязычных регионах, не шла ни в какое сравнение с мощнейшим арсеналом средств, задействованных Западом.Итог мы наблюдаем.А прежние украинские знаковые фигуры, обратите внимание, выведены из информационного пространства – не слышно ни Турчинова, ни Авакова, вообще выпал из поля Наливайченко. Получается, использованы по полной и списаны в утиль? Отдельные, особо ценные, отправлены на склад. Оставят их там навсегда или извлекут позже, посмотрим.500 дел за 8 лет: где можно судить украинских неонацистов - Бастрыкин &gt;&gt;Пока же – на сцене люди, похожие на фриков, хипстеров и клоунов. Их тоже можно в любой момент сменить, если понадобится. Даже легче. Догадываются ли они сами о своей судьбе? Возможно. Но деваться им некуда. На руках – плохие козыри, сильные правители за спиной, миллиардные кредиты и нищая страна. И они будут отрабатывать полученные средства, задания и указания. Добросовестно. До последнего украинца.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124482224_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_783247d6c9fa65d27f7984b7dc9a57ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, политика, владимир зеленский (президент украины), в мире
Украина между братками и клоунами. В чем угроза?

Как менялись политики соседнего государства и почему так произошло

18:51 12.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПерформанс "Процесс" на Площади Европы в Москве
Перформанс Процесс на Площади Европы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
РИА Новости Крым
Когда нервы на пределе, можно поверить во что угодно. Особенно анализу властных кругов на Украине и способности их к планированию всего и вся. Некоторые телеги в эти дни размышляют, что в 2014 году в Киеве пришли к власти "брутальные мужики", бандиты, настоящая киевская хунта – Турчиновы, Аваковы, Коломойские и Яроши. Пришли сами, без помощи Запада и еще кого. И, будучи в целом недалекими и недальновидными, они проиграли России. Поэтому так быстро в ее границы перешел Крым, под ее защиту – Донбасс.
А вот после 2019 года стало сложнее – Запад появился за спинами пришедшего к власти нового поколения, больше похожих на клоунов и хипстеров, чем на менеджеров и политиков, и через них – дотянулся до России. Не совсем так. Точнее, совсем не так.
Орки, котики, огонь. Информация по-украински >>
Первое. В 2014 году к власти там пришли далеко не "братки" и не "бруталы". К примеру, приведенный в пример Александр Турчинов – бывший комсомолец, интеллектуал, позже – баптист и проповедник с прямыми связями в правительственных баптистских лобби США. Кстати, издал неплохой философский роман, по нему даже фильм сняли.
© AFP 2021 / GENYA SAVILOV Александр Турчинов
 Александр Турчинов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AFP 2021 / GENYA SAVILOV
Александр Турчинов
Игорь Коломойский – президент Объединенной еврейской общины Украины с израильским гражданством. Что такое израильское лобби, объяснять не надо.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОлигарх Игорь Коломойский
Олигарх Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Олигарх Игорь Коломойский
Арсен Аваков – человек с высшим техническим образованием и опытом работы по специальности. Член Союза журналистов и заслуженный экономист. Поддерживает армянские общины Украины, а они – его. Придя на должность главы МВД на волне Майдана в 2014 году, сохранял пост практически до середины 2020 года.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАрсен Аваков (слева) с американскими военными во время совместных учений Fearless Guardian
Арсен Аваков (слева) с американскими военными во время совместных учений Fearless Guardian - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Арсен Аваков (слева) с американскими военными во время совместных учений Fearless Guardian
Бруталом можно назвать разве что Дмитрия Яроша. Родом из русскоговорящего Днепродзержинска, он служил в советской армии в ракетных войсках стратегического назначения. Греко-католик. Окончил филологический факультет и написал четыре книги. Все – о национализме. Давно дружит с Валентином Наливайченко, о котором чуть ниже.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДмитрий Ярош
Дмитрий Ярош - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Дмитрий Ярош
Второе. Американцы и британцы плотно контролировали спецслужбы Украины как минимум с 2006 года. Еще можно найти новость в сетях о том, что в 2008 году погоны курсантам академии СБУ, кстати, будущим разведчикам и контрразведчикам, вручал лично посол США на Украине Вильям Тейлор. В присутствии кадровых оперативных сотрудников. Главой СБУ был тогда упомянутый выше Валентин Наливайченко.
Самого Наливайченко еще в 1991–1994 годах отправили на курсы Института внешней разведки… Российской Федерации. Вернулся он оттуда сразу в СБУ. Получилось, русские подготовили на свою голову, а украинцы послали послом за границу. Закончил человек карьеру генконсулом посольства Украины в США в 2004 году, где его якобы и завербовали.
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкАпрель 2014 г. И.о. министра обороны Украины Михаил Коваль (слева) и и.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко
Апрель 2014 г. И.о. министра обороны Украины Михаил Коваль (слева) и и.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Апрель 2014 г. И.о. министра обороны Украины Михаил Коваль (слева) и и.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко
При руководстве Наливайченко СБУ в 2009 году ему официально ввели должность советника, которую заняла Бриджит Остин, представленная как экс-сотрудница Ми-5. Про "бывших шпионов не бывает" напоминать, думается, не надо.
Сперва советник из Ми-5 с кабинетом на Владимирской, потом – целый этаж для американских коллег. Курсы работы со СМИ кадровым сотрудникам читали израильские спецы по работе в условиях войны.
Про курирование западными фондами "институтов гражданского общества" – хорошие аналитические центры с не менее качественным сбором информации и обменом сотрудниками – говорить не надо. Картина везде была одинакова.
Какая судьба уготована Зеленскому – мнение политолога >>
Так что власть на Украине строили отнюдь не братки. И начали они отнюдь не в 2014 году. "Братки" во главе с "дважды несудимым" президентом (напомним: Виктор Янукович имел две погашенные судимости, поэтому в народе его окрестили "дважды несудимым" президентом) как раз эту власть потеряли. В Майдан.
Будучи еще при власти, оппонентов они со всех важных постов, конечно, снесли. Но не сменили средний и младший кадровый состав, подготовленный американцами и бритами за 10 с лишним лет. И те сыграли свою роль в нужный момент.
Россия слишком долго поддерживала зарвавшуюся команду якобы "пророссийской" власти, которая больше изображала готовность к уступкам. Из внимания выпали те самые ключевые фрагменты картины: среднее и низшее звено. Да и, честно признаться, работа российских институтов с украинским населением, даже в русскоязычных регионах, не шла ни в какое сравнение с мощнейшим арсеналом средств, задействованных Западом.
Итог мы наблюдаем.
А прежние украинские знаковые фигуры, обратите внимание, выведены из информационного пространства – не слышно ни Турчинова, ни Авакова, вообще выпал из поля Наливайченко. Получается, использованы по полной и списаны в утиль? Отдельные, особо ценные, отправлены на склад. Оставят их там навсегда или извлекут позже, посмотрим.
500 дел за 8 лет: где можно судить украинских неонацистов - Бастрыкин >>
Пока же – на сцене люди, похожие на фриков, хипстеров и клоунов. Их тоже можно в любой момент сменить, если понадобится. Даже легче. Догадываются ли они сами о своей судьбе? Возможно. Но деваться им некуда. На руках – плохие козыри, сильные правители за спиной, миллиардные кредиты и нищая страна. И они будут отрабатывать полученные средства, задания и указания. Добросовестно. До последнего украинца.
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд
Флаг США на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаг США на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд
 
УкраинаПолитикаВладимир Зеленский (президент Украины)В мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:21Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 7 млн за неделю
20:06Под Севастополем грузовик смял две легковушки
19:42ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона
19:37Эксперт оценил итоги выборов в РФ
19:14Как власти Херсона решают проблему доставки товаров
18:51Украина между братками и клоунами. В чем угроза?
18:28Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром
18:15Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд
17:57Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"
17:38Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые
17:30Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области
17:23Левые партии теряют избирателей – политолог об итогах выборов
17:09Росгвардия задержала девятерых пособников ВСУ - найдены 10 схронов
16:48Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе
16:21Как противостоять активной пропаганде национализма - взгляд из Крыма
16:07Харьков остался без света и воды
15:54Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве
15:43Запорожская область получает электроэнергию через Крым
15:17В Турции начались военно-морские учения с участием 15 стран НАТО
14:45Крымчанка зарезала своего маленького сына – дело передано в суд
Лента новостейМолния