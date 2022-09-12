Рейтинг@Mail.ru
Терапевт назвал страшные последствия сна при свете - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220912/terapevt-nazval-strashnye-posledstviya-sna-pri-svete-1124479808.html
Терапевт назвал страшные последствия сна при свете
Терапевт назвал страшные последствия сна при свете - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Терапевт назвал страшные последствия сна при свете
Здоровый сон при свете невозможен, поскольку в таком случае организм не может полноценно вырабатывать важный для здоровья гормон мелатонин. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T21:42
2022-09-12T21:42
общество
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/94/1118309478_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_bf8df39af07ce86afed99788c898fbac.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Здоровый сон при свете невозможен, поскольку в таком случае организм не может полноценно вырабатывать важный для здоровья гормон мелатонин. Об этом сообщил врач-терапевт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков, пишет "Доктор Питер".По словам врача, в естественной среде мелатонин в организме начинает вырабатываться с наступлением темноты. Он не только регулирует процессы, которые заставляют человека засыпать, но и ответственен за углеводный обмен, регулирует уровень сахара в крови, защищает сосуды и сердце.Люди, засыпающие при свете, при включенном ночнике или даже под работающий телевизор, не получают нужное количество этого гормона и ставят свое здоровье под угрозу, в частности, у них резко повышается риск развития диабета, гипертонии, инфарктов и инсультов.Кроме того, по словам Носкова, этот гормон отвечает за энергию и работоспособность человека, выступает в роли антиоксиданта, предотвращает раннее старение.Ранее эксперты перечислили позы для сна от болей в спине.
https://crimea.ria.ru/20220301/kak-s-pomoschyu-produktov-uluchshit-son-1122552178.html
https://crimea.ria.ru/20220517/pered-snom-etogo-ne-est-kakaya-legkaya-eda-meshaet-zasnut-1123255765.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/94/1118309478_211:0:1880:1252_1920x0_80_0_0_b80c20e4d78e825d533acc86cddb1eca.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, совет эксперта, здоровье
Терапевт назвал страшные последствия сна при свете

Терапевт Носков рассказал, почему опасно спать при свете

21:42 12.09.2022
 
© Фото: pexels.comЛампа
Лампа
© Фото: pexels.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Здоровый сон при свете невозможен, поскольку в таком случае организм не может полноценно вырабатывать важный для здоровья гормон мелатонин. Об этом сообщил врач-терапевт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков, пишет "Доктор Питер".
По словам врача, в естественной среде мелатонин в организме начинает вырабатываться с наступлением темноты. Он не только регулирует процессы, которые заставляют человека засыпать, но и ответственен за углеводный обмен, регулирует уровень сахара в крови, защищает сосуды и сердце.
Сон
1 марта, 20:39
Как с помощью продуктов улучшить сон
Люди, засыпающие при свете, при включенном ночнике или даже под работающий телевизор, не получают нужное количество этого гормона и ставят свое здоровье под угрозу, в частности, у них резко повышается риск развития диабета, гипертонии, инфарктов и инсультов.
Кроме того, по словам Носкова, этот гормон отвечает за энергию и работоспособность человека, выступает в роли антиоксиданта, предотвращает раннее старение.
Крафтовый сыр - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 21:57
Перед сном этого не есть: какая "легкая" еда мешает заснуть
Ранее эксперты перечислили позы для сна от болей в спине.
 
ОбществоСовет экспертаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:08Главные события и заявления дня: 12 сентября
21:42Терапевт назвал страшные последствия сна при свете
21:12Гастроэнтеролог назвала пять напитков для хорошей микрофлоры кишечника
20:43Операции без рубцов: в России открыли уникальный метод заживления ран
20:21Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 7 млн за неделю
20:06Под Севастополем грузовик смял две легковушки
19:42ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона
19:37Эксперт оценил итоги выборов в РФ
19:14Как власти Херсона решают проблему доставки товаров
18:51Украина между братками и клоунами. В чем угроза?
18:28Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром
18:15Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд
17:57Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"
17:38Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые
17:30Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области
17:23Левые партии теряют избирателей – политолог об итогах выборов
17:09Росгвардия задержала девятерых пособников ВСУ - найдены 10 схронов
16:48Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе
16:21Как противостоять активной пропаганде национализма - взгляд из Крыма
16:07Харьков остался без света и воды
Лента новостейМолния