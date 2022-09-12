https://crimea.ria.ru/20220912/terapevt-nazval-strashnye-posledstviya-sna-pri-svete-1124479808.html

Терапевт назвал страшные последствия сна при свете

Терапевт назвал страшные последствия сна при свете - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Терапевт назвал страшные последствия сна при свете

Здоровый сон при свете невозможен, поскольку в таком случае организм не может полноценно вырабатывать важный для здоровья гормон мелатонин. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T21:42

2022-09-12T21:42

2022-09-12T21:42

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Здоровый сон при свете невозможен, поскольку в таком случае организм не может полноценно вырабатывать важный для здоровья гормон мелатонин. Об этом сообщил врач-терапевт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков, пишет "Доктор Питер".По словам врача, в естественной среде мелатонин в организме начинает вырабатываться с наступлением темноты. Он не только регулирует процессы, которые заставляют человека засыпать, но и ответственен за углеводный обмен, регулирует уровень сахара в крови, защищает сосуды и сердце.Люди, засыпающие при свете, при включенном ночнике или даже под работающий телевизор, не получают нужное количество этого гормона и ставят свое здоровье под угрозу, в частности, у них резко повышается риск развития диабета, гипертонии, инфарктов и инсультов.Кроме того, по словам Носкова, этот гормон отвечает за энергию и работоспособность человека, выступает в роли антиоксиданта, предотвращает раннее старение.Ранее эксперты перечислили позы для сна от болей в спине.

https://crimea.ria.ru/20220301/kak-s-pomoschyu-produktov-uluchshit-son-1122552178.html

https://crimea.ria.ru/20220517/pered-snom-etogo-ne-est-kakaya-legkaya-eda-meshaet-zasnut-1123255765.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье