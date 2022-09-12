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Путин оценил экономическую ситуацию в стране - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Путин оценил экономическую ситуацию в стране
Путин оценил экономическую ситуацию в стране - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Путин оценил экономическую ситуацию в стране
Инфляция в РФ по итогам года предположительно снизится до 12%, при этом экономика страны стабилизируется и выходит на траекторию роста. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T14:28
2022-09-12T14:32
экономика
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Инфляция в РФ по итогам года предположительно снизится до 12%, при этом экономика страны стабилизируется и выходит на траекторию роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что в августе оживилось кредитование экономии, реального сектора и населения со стороны банков, что является "хорошим знаком, свидетельствующим о росте экономической активности".Также удалось быстро стабилизировать инфляцию. По словам главы государства, после пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1%. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%, сказал он.Путин также отметил, что уровень безработицы сегодня находится на исторических минимумах – 3,9%.Президент подчеркнул, что Россия уверенно справляется с "финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран"."Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех, и для них тоже", – заявил российский лидер.
https://crimea.ria.ru/20220908/kak-popytki-ogranichit-eksport-otrazilis-na-neftegazovykh-dokhodakh-rossii-1124440299.html
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РИА Новости Крым
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экономика, владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), санкции против россии
Путин оценил экономическую ситуацию в стране

Путин: сокращение ВВП в России замедлилось, экономика выходит на траекторию роста

14:28 12.09.2022 (обновлено: 14:32 12.09.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Инфляция в РФ по итогам года предположительно снизится до 12%, при этом экономика страны стабилизируется и выходит на траекторию роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"В целом, сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%. Помесячная динамика ключевых показателей также же говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста", – сказал глава государства на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что в августе оживилось кредитование экономии, реального сектора и населения со стороны банков, что является "хорошим знаком, свидетельствующим о росте экономической активности".
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Также удалось быстро стабилизировать инфляцию. По словам главы государства, после пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1%. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%, сказал он.
Путин также отметил, что уровень безработицы сегодня находится на исторических минимумах – 3,9%.
Президент подчеркнул, что Россия уверенно справляется с "финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран".
"Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех, и для них тоже", – заявил российский лидер.
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