https://crimea.ria.ru/20220912/putin-otsenil-ekonomicheskuyu-situatsiyu-v-rossii-1124479161.html

Путин оценил экономическую ситуацию в стране

Путин оценил экономическую ситуацию в стране - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Путин оценил экономическую ситуацию в стране

Инфляция в РФ по итогам года предположительно снизится до 12%, при этом экономика страны стабилизируется и выходит на траекторию роста. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T14:28

2022-09-12T14:28

2022-09-12T14:32

экономика

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Инфляция в РФ по итогам года предположительно снизится до 12%, при этом экономика страны стабилизируется и выходит на траекторию роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что в августе оживилось кредитование экономии, реального сектора и населения со стороны банков, что является "хорошим знаком, свидетельствующим о росте экономической активности".Также удалось быстро стабилизировать инфляцию. По словам главы государства, после пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1%. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%, сказал он.Путин также отметил, что уровень безработицы сегодня находится на исторических минимумах – 3,9%.Президент подчеркнул, что Россия уверенно справляется с "финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран"."Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех, и для них тоже", – заявил российский лидер.

https://crimea.ria.ru/20220908/kak-popytki-ogranichit-eksport-otrazilis-na-neftegazovykh-dokhodakh-rossii-1124440299.html

https://crimea.ria.ru/20220907/pochemu-promyshlennoe-proizvodstvo-v-sevastopole-vyroslo-na-tret---ekspert-1124434819.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), санкции против россии