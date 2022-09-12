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Под Севастополем грузовик смял две легковушки - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Под Севастополем грузовик смял две легковушки
Под Севастополем грузовик смял две легковушки - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Под Севастополем грузовик смял две легковушки
Водитель пострадал в результате столкновения трех автомобилей на автодороге Севастополь – Инкерман, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T20:06
2022-09-12T20:06
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Водитель пострадал в результате столкновения трех автомобилей на автодороге Севастополь – Инкерман, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.ДТП произошло днем в понедельник, 12 сентября. Водитель грузовика Scania нарушил безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим легковым Peugeot.В результате аварии, водитель автомобиля Hyundai, 1958 года рождения, получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.Признаков опьянения у водителей не установлено, уточнили в управлении.Ранее врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП.
https://crimea.ria.ru/20220909/uspet-do-priezda-skoroy-sovety-krymskikh-vrachey-meditsiny-katastrof-1124456744.html
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происшествия, севастополь
Под Севастополем грузовик смял две легковушки

Один человек пострадал при столкновении двух легковых авто и грузовика под Севастополем

20:06 12.09.2022
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП на а/д Севастополь-Инкерман. 12.09.22
ДТП на а/д Севастополь-Инкерман. 12.09.22
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Водитель пострадал в результате столкновения трех автомобилей на автодороге Севастополь – Инкерман, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
ДТП произошло днем в понедельник, 12 сентября. Водитель грузовика Scania нарушил безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим легковым Peugeot.
"В дальнейшем автомобиль Scania выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai, который двигался во встречном направлении", – говорится в сообщении.
В результате аварии, водитель автомобиля Hyundai, 1958 года рождения, получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.
Признаков опьянения у водителей не установлено, уточнили в управлении.
Ранее врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 15:46
Успеть до приезда "скорой": советы крымских врачей медицины катастроф
 
ПроисшествияСевастополь
 
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