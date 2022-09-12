https://crimea.ria.ru/20220912/pod-sevastopolem-gruzovik-smyal-dve-legkovushki-1124484801.html

Под Севастополем грузовик смял две легковушки

Под Севастополем грузовик смял две легковушки - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Под Севастополем грузовик смял две легковушки

Водитель пострадал в результате столкновения трех автомобилей на автодороге Севастополь – Инкерман, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T20:06

2022-09-12T20:06

2022-09-12T20:06

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Водитель пострадал в результате столкновения трех автомобилей на автодороге Севастополь – Инкерман, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.ДТП произошло днем в понедельник, 12 сентября. Водитель грузовика Scania нарушил безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим легковым Peugeot.В результате аварии, водитель автомобиля Hyundai, 1958 года рождения, получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.Признаков опьянения у водителей не установлено, уточнили в управлении.Ранее врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП.

https://crimea.ria.ru/20220909/uspet-do-priezda-skoroy-sovety-krymskikh-vrachey-meditsiny-katastrof-1124456744.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь