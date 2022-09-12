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Нужно ли бороться с тревожностью – мнение - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Нужно ли бороться с тревожностью – мнение
Нужно ли бороться с тревожностью – мнение - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Нужно ли бороться с тревожностью – мнение
Тревожность – нормальное психологическое состояние человека, с которым не нужно бороться. Такое мнение выразил психолог Михаил Козлов в беседе с "Мослентой". РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T08:02
2022-09-12T08:02
психология
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Тревожность – нормальное психологическое состояние человека, с которым не нужно бороться. Такое мнение выразил психолог Михаил Козлов в беседе с "Мослентой".По словам Козлова, отношении к тревоге должно быть дистанцированным. Зацикливаться или переоценивать влияние этого состояния на жизнь определенно не стоит, считает он.Козлов, наоборот, рекомендует разрешить себе тревожится, не купируя такую своеобразную реакцию организма на внешние факторы. При правильном отношении можно легко справиться с ней, считает эксперт. Для этого достаточно понаблюдать за своим эмоциональным состоянием как бы со стороны, словно за мимо проезжающим поездом.
https://crimea.ria.ru/20220226/zachem-pryachutsya-v-depressiyu-i-chem-mozhet-byt-polezna-grust--psikholog-1122511708.html
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психология, совет эксперта
Нужно ли бороться с тревожностью – мнение

Психолог Козлов рассказал, нужно ли бороться с тревожностью

08:02 12.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПсихика
Психика - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Тревожность – нормальное психологическое состояние человека, с которым не нужно бороться. Такое мнение выразил психолог Михаил Козлов в беседе с "Мослентой".
По словам Козлова, отношении к тревоге должно быть дистанцированным. Зацикливаться или переоценивать влияние этого состояния на жизнь определенно не стоит, считает он.
"Тревога дана нам, чтобы прогнозировать и подготавливаться к сложным событиям. Я бы отказался от идеализированной, перфекционистской цели избавиться от тревоги. Проблема же не в ней самой, мы от нее никуда не уйдем", — пояснил психолог.
Козлов, наоборот, рекомендует разрешить себе тревожится, не купируя такую своеобразную реакцию организма на внешние факторы. При правильном отношении можно легко справиться с ней, считает эксперт. Для этого достаточно понаблюдать за своим эмоциональным состоянием как бы со стороны, словно за мимо проезжающим поездом.
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