https://crimea.ria.ru/20220912/nuzhno-li-borotsya-s-trevozhnostyu--mnenie-1124460284.html

Нужно ли бороться с тревожностью – мнение

Нужно ли бороться с тревожностью – мнение - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Нужно ли бороться с тревожностью – мнение

Тревожность – нормальное психологическое состояние человека, с которым не нужно бороться. Такое мнение выразил психолог Михаил Козлов в беседе с "Мослентой". РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T08:02

2022-09-12T08:02

2022-09-12T08:02

психология

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Тревожность – нормальное психологическое состояние человека, с которым не нужно бороться. Такое мнение выразил психолог Михаил Козлов в беседе с "Мослентой".По словам Козлова, отношении к тревоге должно быть дистанцированным. Зацикливаться или переоценивать влияние этого состояния на жизнь определенно не стоит, считает он.Козлов, наоборот, рекомендует разрешить себе тревожится, не купируя такую своеобразную реакцию организма на внешние факторы. При правильном отношении можно легко справиться с ней, считает эксперт. Для этого достаточно понаблюдать за своим эмоциональным состоянием как бы со стороны, словно за мимо проезжающим поездом.

https://crimea.ria.ru/20220226/zachem-pryachutsya-v-depressiyu-i-chem-mozhet-byt-polezna-grust--psikholog-1122511708.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, совет эксперта