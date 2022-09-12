https://crimea.ria.ru/20220912/livni--i-shkvalnyy-veter-v-krymu-obyavleno-dvukhdnevnoe-shtormovoe-1124474516.html

Ливни и шквальный ветер: в Крыму объявлено двухдневное штормовое

Ливни и шквальный ветер: в Крыму объявлено двухдневное штормовое - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Ливни и шквальный ветер: в Крыму объявлено двухдневное штормовое

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 12 и 13 сентября из-за высокой вероятности опасных гидрометеорологических явлений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T09:29

2022-09-12T09:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 12 и 13 сентября из-за высокой вероятности опасных гидрометеорологических явлений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.В этой связи возможны аварии на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества ДТП, нарушение транспортного сообщения, падение рекламных щитов и деревьев. Возможны подтопления территорий."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - предупреждают с МЧС.

https://crimea.ria.ru/20220911/kholodnyy-front-prineset-v-krym-livni-s-grozami-1124454609.html

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