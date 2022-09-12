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Ливни и шквальный ветер: в Крыму объявлено двухдневное штормовое - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Ливни и шквальный ветер: в Крыму объявлено двухдневное штормовое
Ливни и шквальный ветер: в Крыму объявлено двухдневное штормовое - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Ливни и шквальный ветер: в Крыму объявлено двухдневное штормовое
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 12 и 13 сентября из-за высокой вероятности опасных гидрометеорологических явлений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T09:29
2022-09-12T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 12 и 13 сентября из-за высокой вероятности опасных гидрометеорологических явлений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.В этой связи возможны аварии на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества ДТП, нарушение транспортного сообщения, падение рекламных щитов и деревьев. Возможны подтопления территорий."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - предупреждают с МЧС.
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мчс крыма, погода, погода в крыму, крым
Ливни и шквальный ветер: в Крыму объявлено двухдневное штормовое

МЧС: В Крыму 12 и 13 сентября действует штормовое предупреждение

09:29 12.09.2022
 
© РИА Новости КрымДорога в Крыму
Дорога в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 12 и 13 сентября из-за высокой вероятности опасных гидрометеорологических явлений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов 12, 13 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
В этой связи возможны аварии на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества ДТП, нарушение транспортного сообщения, падение рекламных щитов и деревьев. Возможны подтопления территорий.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - предупреждают с МЧС.
Дождь
Вчера, 18:45Радио "Спутник в Крыму"
Холодный фронт принесет в Крым ливни с грозами
 
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