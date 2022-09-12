https://crimea.ria.ru/20220912/kharkov-ostalsya-bez-sveta-i-vody-1124480928.html

Харьков остался без света и воды

Харьков остался без света и воды - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Харьков остался без света и воды

В Харькове отключено электричество и прекращено водоснабжение, работа метрополитена остановлена. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T16:07

2022-09-12T16:07

2022-09-12T16:07

харьковская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0b/1121389485_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1141b15558dea390a871a57deaf90658.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Харькове отключено электричество и прекращено водоснабжение, работа метрополитена остановлена. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале."Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", — написал он.По его словам, энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением аварий. Также местные издания сообщают о перебоях с интернетом.Накануне СМИ писали, что на городской ТЭЦ-5 начался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном прекращении энергоснабжения в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220910/zhiteley-kharkovskoy-oblasti-prizvali-vyekhat-iz-zony-boevykh-deystviy-1124462574.html

https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, новости