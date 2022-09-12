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Харьков остался без света и воды - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Харьков остался без света и воды
Харьков остался без света и воды - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Харьков остался без света и воды
В Харькове отключено электричество и прекращено водоснабжение, работа метрополитена остановлена. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T16:07
2022-09-12T16:07
харьковская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Харькове отключено электричество и прекращено водоснабжение, работа метрополитена остановлена. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале."Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", — написал он.По его словам, энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением аварий. Также местные издания сообщают о перебоях с интернетом.Накануне СМИ писали, что на городской ТЭЦ-5 начался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном прекращении энергоснабжения в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220910/zhiteley-kharkovskoy-oblasti-prizvali-vyekhat-iz-zony-boevykh-deystviy-1124462574.html
https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html
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харьковская область, новости
Харьков остался без света и воды

Мэр Харькова Терехов: в городе отключены свет и водоснабжение

16:07 12.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТеплоэлектроцентраль № 5 в Харькове
Теплоэлектроцентраль № 5 в Харькове - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Харькове отключено электричество и прекращено водоснабжение, работа метрополитена остановлена. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
"Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", — написал он.
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По его словам, энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением аварий. Также местные издания сообщают о перебоях с интернетом.
Накануне СМИ писали, что на городской ТЭЦ-5 начался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном прекращении энергоснабжения в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
Военная техника ВС РФ на Харьковском направлении.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Харьковская областьНовости
 
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