https://crimea.ria.ru/20220912/kharkov-ostalsya-bez-sveta-i-vody-1124480928.html
Харьков остался без света и воды
Харьков остался без света и воды - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Харьков остался без света и воды
В Харькове отключено электричество и прекращено водоснабжение, работа метрополитена остановлена. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T16:07
2022-09-12T16:07
2022-09-12T16:07
харьковская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0b/1121389485_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1141b15558dea390a871a57deaf90658.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Харькове отключено электричество и прекращено водоснабжение, работа метрополитена остановлена. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале."Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", — написал он.По его словам, энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением аварий. Также местные издания сообщают о перебоях с интернетом.Накануне СМИ писали, что на городской ТЭЦ-5 начался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном прекращении энергоснабжения в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220910/zhiteley-kharkovskoy-oblasti-prizvali-vyekhat-iz-zony-boevykh-deystviy-1124462574.html
https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0b/1121389485_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_4ba5daf9dd8a2429a94bb55c4675d5cd.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, новости
Харьков остался без света и воды
Мэр Харькова Терехов: в городе отключены свет и водоснабжение
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Харькове отключено электричество и прекращено водоснабжение, работа метрополитена остановлена. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
"Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", — написал он.
По его словам, энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением аварий. Также местные издания сообщают о перебоях с интернетом.
Накануне СМИ писали, что на городской ТЭЦ-5 начался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном прекращении энергоснабжения в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.