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Эксперт оценил итоги выборов в РФ - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Эксперт оценил итоги выборов в РФ
Эксперт оценил итоги выборов в РФ - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Эксперт оценил итоги выборов в РФ
Прошедший в РФ единый день голосования продемонстрировал, что россияне в целом спокойно воспринимают социальное положение в стране и продолжают поддерживать... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T19:37
2022-09-12T19:37
политика
общество
российская федерация (россия, рф)
форго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Прошедший в РФ единый день голосования продемонстрировал, что россияне в целом спокойно воспринимают социальное положение в стране и продолжают поддерживать действующую власть во главе с президентом. Такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе круглого стола "Единый день голосования: итоги и тенденции" на площадке Фонда развития гражданского общества."Единый день голосования также продемонстрировал, что граждане воспринимают социальное положение в стране спокойно, без экстремальных оценок. В этом плане показательны результаты высших должностных лиц регионов, которые практически все получили очень высокий результат. Показательны результаты партии "Единая Россия", и это действительно очень важно для поддержания атмосферы социального оптимизма", – считает политолог.Кроме того, по мнению Чеснакова, выборы "продемонстрировали стабильность и легитимность восприятия российской политической системы", а избирательная и партийная системы "продемонстрировали зрелость и возможность адаптироваться к разным чрезвычайным ситуациям".Результат "Единой России" во многом обусловлен тем, что партия с самого начала заняла серьезную нишу поддержки специальной военной операции, реализации гуманитарных проектов, социальной поддержки граждан по всем направлениям, отметил эксперт.Анализируя результаты других партий, политолог отметил, что КПРФ и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" выступили слабее, чем прогнозировалось изначально. Это может быть связано как с дефектами конкретных стратегий их позиционирования в ходе нынешней кампании, так и с более глубокими проблемами внутри этих политсил, предположил эксперт.В свою очередь так называемая несистемная оппозиция, по словам политолога, очень сильно проиграла на этих выборах из-за неэффективной общефедеральной линии, которую вели ее представители."Зачем-то они решили на муниципальных выборах сделать привязку к теме СВО, для многих избирателей это стало скорее отпугивающим фактором, чем привлекающим. Для несистемщиков это очень неудачный ЕДГ, и в целом можно сказать, что любые попытки по дискредитации выборов тоже можно считать провальными", - заключил Чеснаков.В России 11 сентября состоялся единый день голосования. Жители страны выбрали 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов заксобраний и гордум 12 административных центров. Голосование проходило с 9 по 11 сентября. В Москве применялась система дистанционного электронного голосования. Выборы прошли в 125 муниципальных образованиях города.По данным ЦИК России, действующие главы российских регионов или врио остаются на своих должностях по итогам выборов.
https://crimea.ria.ru/20220912/levye-partii-teryayut-izbirateley--politolog-ob-itogakh-vyborov-1124482268.html
https://crimea.ria.ru/20220912/kogda-otpadet-nadobnost-v-mnogodnevnom-golosovanii-na-vyborakh--mnenie-1124472328.html
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политика, общество, российская федерация (россия, рф), форго
Эксперт оценил итоги выборов в РФ

Политолог Чеснаков: выборы показали, что россияне спокойно воспринимают положение в стране

19:37 12.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Прошедший в РФ единый день голосования продемонстрировал, что россияне в целом спокойно воспринимают социальное положение в стране и продолжают поддерживать действующую власть во главе с президентом. Такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе круглого стола "Единый день голосования: итоги и тенденции" на площадке Фонда развития гражданского общества.
"Единый день голосования также продемонстрировал, что граждане воспринимают социальное положение в стране спокойно, без экстремальных оценок. В этом плане показательны результаты высших должностных лиц регионов, которые практически все получили очень высокий результат. Показательны результаты партии "Единая Россия", и это действительно очень важно для поддержания атмосферы социального оптимизма", – считает политолог.
Кроме того, по мнению Чеснакова, выборы "продемонстрировали стабильность и легитимность восприятия российской политической системы", а избирательная и партийная системы "продемонстрировали зрелость и возможность адаптироваться к разным чрезвычайным ситуациям".
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
17:23
Левые партии теряют избирателей – политолог об итогах выборов
Результат "Единой России" во многом обусловлен тем, что партия с самого начала заняла серьезную нишу поддержки специальной военной операции, реализации гуманитарных проектов, социальной поддержки граждан по всем направлениям, отметил эксперт.
Анализируя результаты других партий, политолог отметил, что КПРФ и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" выступили слабее, чем прогнозировалось изначально. Это может быть связано как с дефектами конкретных стратегий их позиционирования в ходе нынешней кампании, так и с более глубокими проблемами внутри этих политсил, предположил эксперт.
"Для ЛДПР это была сложная кампания из-за потери своего лидера Владимира Жириновского, но в целом партия продемонстрировала, что способна выжить, показав неплохой результат. Посмотрим, как она себя покажет в будущей кампании. По крайней мере, я бы не снимал ряд вопросов к ее позиционированию и перспективам", - добавил Чеснаков.
В свою очередь так называемая несистемная оппозиция, по словам политолога, очень сильно проиграла на этих выборах из-за неэффективной общефедеральной линии, которую вели ее представители.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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Когда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнение
"Зачем-то они решили на муниципальных выборах сделать привязку к теме СВО, для многих избирателей это стало скорее отпугивающим фактором, чем привлекающим. Для несистемщиков это очень неудачный ЕДГ, и в целом можно сказать, что любые попытки по дискредитации выборов тоже можно считать провальными", - заключил Чеснаков.
В России 11 сентября состоялся единый день голосования. Жители страны выбрали 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов заксобраний и гордум 12 административных центров. Голосование проходило с 9 по 11 сентября. В Москве применялась система дистанционного электронного голосования. Выборы прошли в 125 муниципальных образованиях города.
По данным ЦИК России, действующие главы российских регионов или врио остаются на своих должностях по итогам выборов.
 
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