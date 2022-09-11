https://crimea.ria.ru/20220911/v-krymu-i-sevastopole-rasskazali-o-yavke-na-dovybory-v-parlamenty-regionov-1124471993.html

В Крыму и Севастополе рассказали о явке на довыборы в парламенты регионов

В Крыму и Севастополе рассказали о явке на довыборы в парламенты регионов - РИА Новости Крым, 11.09.2022

В Крыму и Севастополе рассказали о явке на довыборы в парламенты регионов

По состоянию на 15:00 11 сентября на дополнительных выборах депутатов регионального парламента проголосовали 34,5% избирателей, сообщили в Избиркоме республики. РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T16:30

2022-09-11T16:30

2022-09-11T16:30

политика

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. По состоянию на 15:00 11 сентября на дополнительных выборах депутатов регионального парламента проголосовали 34,5% избирателей, сообщили в Избиркоме республики.На дополнительных выборах муниципального уровня явка составила 22,68%.В Севастополе, по данным Севгоризбиркома, по состоянию на 15:00 на довыборах депутата Законодательного собрания проголосовали 11,33%.В России 11 сентября проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов заксобраний и гордум 12 административных центров. Голосование проходит с 9 по 11 сентября.В Крыму проходят довыборы депутатов Государственного совета РК в трех одномандатных округах – Джанкойском городском, Красногвардейском и Раздольненско-Черноморском.В Севастополе выбирают депутата Заксобрания по одномандатному округу №1 (Балаклавский район и часть Ленинского района).Как сообщал сайт РИА Новости Крым, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рекомендовала руководителям избирательных комиссий субъектов РФ подводить итоги нынешних выборов глав регионов и депутатов заксобраний не раньше 14 сентября.

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политика, крым, севастополь