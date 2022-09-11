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В Крыму и Севастополе рассказали о явке на довыборы в парламенты регионов
В Крыму и Севастополе рассказали о явке на довыборы в парламенты регионов - РИА Новости Крым, 11.09.2022
В Крыму и Севастополе рассказали о явке на довыборы в парламенты регионов
По состоянию на 15:00 11 сентября на дополнительных выборах депутатов регионального парламента проголосовали 34,5% избирателей, сообщили в Избиркоме республики. РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T16:30
2022-09-11T16:30
2022-09-11T16:30
политика
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. По состоянию на 15:00 11 сентября на дополнительных выборах депутатов регионального парламента проголосовали 34,5% избирателей, сообщили в Избиркоме республики.На дополнительных выборах муниципального уровня явка составила 22,68%.В Севастополе, по данным Севгоризбиркома, по состоянию на 15:00 на довыборах депутата Законодательного собрания проголосовали 11,33%.В России 11 сентября проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов заксобраний и гордум 12 административных центров. Голосование проходит с 9 по 11 сентября.В Крыму проходят довыборы депутатов Государственного совета РК в трех одномандатных округах – Джанкойском городском, Красногвардейском и Раздольненско-Черноморском.В Севастополе выбирают депутата Заксобрания по одномандатному округу №1 (Балаклавский район и часть Ленинского района).Как сообщал сайт РИА Новости Крым, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рекомендовала руководителям избирательных комиссий субъектов РФ подводить итоги нынешних выборов глав регионов и депутатов заксобраний не раньше 14 сентября.
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политика, крым, севастополь
В Крыму и Севастополе рассказали о явке на довыборы в парламенты регионов
В Крыму явка на довыборы депутатов на 15:00 составила 34,5%, в Севастополе – 11%
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. По состоянию на 15:00 11 сентября на дополнительных выборах депутатов регионального парламента проголосовали 34,5% избирателей, сообщили в Избиркоме республики.
"По состоянию на 15:00 часов 11 сентября в Республике Крым проголосовало по дополнительным выборам депутатов Государственного совета РК – 52020 избирателей, или 34,5%", - говорится в сообщении.
На дополнительных выборах муниципального уровня явка составила 22,68%.
В Севастополе, по данным Севгоризбиркома, по состоянию на 15:00 на довыборах депутата Законодательного собрания проголосовали 11,33%.
В России 11 сентября проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов заксобраний и гордум 12 административных центров. Голосование проходит с 9 по 11 сентября.
В Крыму проходят довыборы депутатов Государственного совета РК в трех одномандатных округах – Джанкойском городском, Красногвардейском и Раздольненско-Черноморском.
В Севастополе выбирают депутата Заксобрания по одномандатному округу №1 (Балаклавский район и часть Ленинского района).
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рекомендовала руководителям избирательных комиссий субъектов РФ подводить итоги нынешних выборов глав регионов и депутатов заксобраний не раньше 14 сентября.