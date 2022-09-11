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Российские ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Российские ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Новой Каховке
Российские ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Российские ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Новой Каховке
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РЗСО) в Новой Каховке Херсонской... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T13:57
2022-09-11T13:57
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РЗСО) в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Угледара Донецкой Народной Республики воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе четыре беспилотника в ДНР, Херсонской и Николаевской областях.В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты "Точка-У" и две американские противорадиолокационные ракеты HARM."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1933 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4883 танка и других боевых бронированных машин, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5469 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220911/vs-rf-udarili-iskanderami-po-ukrainskim-podrazdeleniyam-v-dnr-1124470992.html
https://crimea.ria.ru/20220911/bolee-4-tysyach-ubitykh-v-mo-rf-nazvali-poteri-vsu-na-dvukh-napravleniyakh-1124470761.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине
Российские ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Новой Каховке

Российские ПВО перехватили более 20 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Новой Каховке

13:57 11.09.2022
 
© FADEL SENNAАмериканская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
Американская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
© FADEL SENNA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РЗСО) в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В районе Новой Каховки Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", - сказал он на брифинге в воскресенье.
Также российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Угледара Донецкой Народной Республики воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе четыре беспилотника в ДНР, Херсонской и Николаевской областях.
В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты "Точка-У" и две американские противорадиолокационные ракеты HARM.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1933 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4883 танка и других боевых бронированных машин, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5469 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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