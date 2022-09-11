https://crimea.ria.ru/20220911/rossiyskie-pvo-perekhvatili-12-snaryadov-rszo-himars-v-novoy-kakhovke-1124471116.html

Российские ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Новой Каховке

Российские ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Российские ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Новой Каховке

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РЗСО) в Новой Каховке Херсонской... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T13:57

2022-09-11T13:57

2022-09-11T13:57

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

игорь конашенков

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РЗСО) в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Угледара Донецкой Народной Республики воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе четыре беспилотника в ДНР, Херсонской и Николаевской областях.В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты "Точка-У" и две американские противорадиолокационные ракеты HARM."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1933 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4883 танка и других боевых бронированных машин, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5469 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220911/vs-rf-udarili-iskanderami-po-ukrainskim-podrazdeleniyam-v-dnr-1124470992.html

https://crimea.ria.ru/20220911/bolee-4-tysyach-ubitykh-v-mo-rf-nazvali-poteri-vsu-na-dvukh-napravleniyakh-1124470761.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине