https://crimea.ria.ru/20220910/v-yalte-inomarka-sbila-dvukh-podrostkov-na-mopedakh-est-postradavshie-1124462262.html
В Ялте иномарка сбила двух подростков на мопедах, есть пострадавшие
В Ялте иномарка сбила двух подростков на мопедах, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 10.09.2022
В Ялте иномарка сбила двух подростков на мопедах, есть пострадавшие
Два подростка пострадали в результате столкновения иномарки с мопедами в Ялте. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T09:10
2022-09-10T09:10
2022-09-10T09:10
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Два подростка пострадали в результате столкновения иномарки с мопедами в Ялте. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Крыму.Отмечается, что ДТП произошло вечером 9 сентября в районе остановки Морская на повороте на улицу Войкова."Водитель легкового автомобиля Audi TT при повороте налево совершил столкновение с двумя мопедами под управлением граждан 2005 года рождения, которые двигались во встречном направлении прямо. От полученного удара мопеды вместе с их водителями вылетели с проезжей части в сторону остановки, где находились пешеходы", - сказано в сообщении.В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей мопеда был доставлен в больницу с переломом левой голени. Пострадала и пешеход 2005 года рождения. Она госпитализирована с черепно-мозговой травмой.На данным момент правоохранители разбираются в причинах аварии. По предварительным данным, состояние опьянения у водителя легкового автомобиля не установлено.
https://crimea.ria.ru/20220722/dtp-v-krymu-krossover-sbil-podrostka-na-mopede-1123930999.html
https://crimea.ria.ru/20220909/v-kerchi-16-letnyaya-devushka-popala-pod-kolesa-gruzovogo-furgona-1124461375.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, происшествия, мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Ялте иномарка сбила двух подростков на мопедах, есть пострадавшие
МВД: после ДТП в Ялте мопеды с подростками вылетели на остановку, есть пострадавшие
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Два подростка пострадали в результате столкновения иномарки с мопедами в Ялте. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Крыму.
Отмечается, что ДТП произошло вечером 9 сентября в районе остановки Морская на повороте на улицу Войкова.
"Водитель легкового автомобиля Audi TT при повороте налево совершил столкновение с двумя мопедами под управлением граждан 2005 года рождения, которые двигались во встречном направлении прямо. От полученного удара мопеды вместе с их водителями вылетели с проезжей части в сторону остановки, где находились пешеходы", - сказано в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей мопеда был доставлен в больницу с переломом левой голени. Пострадала и пешеход 2005 года рождения. Она госпитализирована с черепно-мозговой травмой.
На данным момент правоохранители разбираются в причинах аварии. По предварительным данным, состояние опьянения у водителя легкового автомобиля не установлено.