https://crimea.ria.ru/20220909/vs-rf-unichtozhili-bolee-100-voennykh-vsu-i-boevikov-pod-kharkovom-i-v-dnr-1124457149.html

ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и боевиков под Харьковом и в ДНР

ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и боевиков под Харьковом и в ДНР - РИА Новости Крым, 09.09.2022

ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и боевиков под Харьковом и в ДНР

Российские военные нанесли высокоточные удары по позициям нацбата "Кракен" и подразделениям ВСУ в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T15:41

2022-09-09T15:41

2022-09-09T15:36

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли высокоточные удары по позициям нацбата "Кракен" и подразделениям ВСУ в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике, уничтожено более 100 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих, добавил представитель ведомства.

https://crimea.ria.ru/20220909/vsu-poteryali-bolee-270-voennykh-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124456955.html

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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков