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ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и боевиков под Харьковом и в ДНР - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и боевиков под Харьковом и в ДНР
ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и боевиков под Харьковом и в ДНР - РИА Новости Крым, 09.09.2022
ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и боевиков под Харьковом и в ДНР
Российские военные нанесли высокоточные удары по позициям нацбата "Кракен" и подразделениям ВСУ в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T15:41
2022-09-09T15:36
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли высокоточные удары по позициям нацбата "Кракен" и подразделениям ВСУ в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике, уничтожено более 100 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих, добавил представитель ведомства.
https://crimea.ria.ru/20220909/vsu-poteryali-bolee-270-voennykh-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124456955.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков
ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и боевиков под Харьковом и в ДНР

МО: военные РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ и националистов под Харьковом и в ДНР

15:41 09.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация"
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли высокоточные удары по позициям нацбата "Кракен" и подразделениям ВСУ в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике, уничтожено более 100 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.
Кроме того, ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих, добавил представитель ведомства.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
15:31
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Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Игорь Конашенков
 
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