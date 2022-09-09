https://crimea.ria.ru/20220909/voennye-rf-za-sutki-porazili-8-punktov-upravleniya-vsu-1124457386.html
Военные РФ за сутки поразили 8 пунктов управления ВСУ
Военные РФ за сутки поразили 8 пунктов управления ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Военные РФ за сутки поразили 8 пунктов управления ВСУ
За прошедшие сутки российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T15:50
2022-09-09T15:50
2022-09-09T15:50
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. В Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а в Запорожской области – американская гаубица М-777."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1916 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 827 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3371 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 5417 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20220909/vsu-poteryali-bolee-270-voennykh-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124456955.html
https://crimea.ria.ru/20220909/vs-rf-unichtozhili-bolee-100-voennykh-vsu-i-boevikov-pod-kharkovom-i-v-dnr-1124457149.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
Военные РФ за сутки поразили 8 пунктов управления ВСУ
МО РФ: российские военные за сутки поразили 8 пунктов управления ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай- Александровка в ДНР, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.
Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. В Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а в Запорожской области – американская гаубица М-777.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1916 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 827 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3371 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 5417 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.