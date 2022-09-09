https://crimea.ria.ru/20220909/voennye-rf-za-sutki-porazili-8-punktov-upravleniya-vsu-1124457386.html

Военные РФ за сутки поразили 8 пунктов управления ВСУ

Военные РФ за сутки поразили 8 пунктов управления ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Военные РФ за сутки поразили 8 пунктов управления ВСУ

За прошедшие сутки российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T15:50

2022-09-09T15:50

2022-09-09T15:50

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. В Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а в Запорожской области – американская гаубица М-777."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1916 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 827 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3371 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 5417 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.

https://crimea.ria.ru/20220909/vsu-poteryali-bolee-270-voennykh-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124456955.html

https://crimea.ria.ru/20220909/vs-rf-unichtozhili-bolee-100-voennykh-vsu-i-boevikov-pod-kharkovom-i-v-dnr-1124457149.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)