Рейтинг@Mail.ru
Какая погода будет в Крыму на выходных - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220909/kakaya-pogoda-budet-v-krymu-na-vykhodnykh---prognoz-fobos-1124454481.html
Какая погода будет в Крыму на выходных - прогноз ФОБОС
Какая погода будет в Крыму на выходных - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Какая погода будет в Крыму на выходных - прогноз ФОБОС
В Крыму на выходных воздух прогреется до +27 градусов, однако в воскресенье днем вероятны кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T19:11
2022-09-09T16:23
радио "спутник в крыму"
крымская погода
крым
общество
погода
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453637_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_09c824ac495b5d569e6aa75f75583674.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +27 градусов, однако в воскресенье днем вероятны кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В ночь на воскресенье осадков также не предвидится, температура воздуха в темное время суток составит +10…15. Но днем на полуострове местами прогнозируются дожди."В теплом секторе циклона небо будет хмуриться, и я не исключают символичные скоротечные дожди. Но они погоды не сделают, воздух прогреется до тех же +27 градусов. То есть будет даже чуточку теплее, чем должно быть в это время года", - отметил специалист.В понедельник погода испортится - в первой половине недели Крым накроет дождями и холодным ветром. Температура воздуха в дневные часы едва превысит 20-градусную отметку. Тем не менее, море у берегов Крыма по-прежнему теплое, температура варьируется от +20 до +24 градусов.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453637_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bc57b8e95a75a07679adcdff90ba9f80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, крым, общество, погода, погода в крыму
Какая погода будет в Крыму на выходных - прогноз ФОБОС

ФОБОС: в Крыму на выходных до +27 градусов, местами короткие дожди

19:11 09.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +27 градусов, однако в воскресенье днем вероятны кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу подойдет теплый фронт, облаков прибавится, но, тем не менее, обойдется без значимых осадков. В ночные часы ожидается +11…16, днем +22…27 градусов", - рассказал он.
В ночь на воскресенье осадков также не предвидится, температура воздуха в темное время суток составит +10…15. Но днем на полуострове местами прогнозируются дожди.
"В теплом секторе циклона небо будет хмуриться, и я не исключают символичные скоротечные дожди. Но они погоды не сделают, воздух прогреется до тех же +27 градусов. То есть будет даже чуточку теплее, чем должно быть в это время года", - отметил специалист.
В понедельник погода испортится - в первой половине недели Крым накроет дождями и холодным ветром. Температура воздуха в дневные часы едва превысит 20-градусную отметку. Тем не менее, море у берегов Крыма по-прежнему теплое, температура варьируется от +20 до +24 градусов.
Радио "Спутник в Крыму"Крымская погодаКрымОбществоПогодаПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37В России пенсионерам стали давать ипотеку
19:11Какая погода будет в Крыму на выходных - прогноз ФОБОС
18:31Врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП
18:28Два человека погибли при обстреле троллейбусной остановки в Донецке
18:21В Керчи 16-летняя девушка попала под колеса грузового фургона
18:03Громкое убийство жителя Ялты – в Следкоме рассказали о ходе расследования
17:56Бешеное сердце: как без лекарств снять приступ тахикардии
17:32НАТО разместит новые силы на восточной границе
17:27В РФ утвержден минимум по ЕГЭ для поступления в вузы
17:17На набережной Терешковой в Евпатории завершили демонтаж и начали стройку
17:14Путин: РФ готова бесплатно передать калийные удобрения бедным странам
16:41Страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ
16:38РФ готова увеличить поставки зерна бедным странам до 50 млн тонн – Путин
16:30Путин: только 3% зерна с Украины пошло в беднейшие страны
16:17Украина может исчезнуть как независимое государство - Столтенберг
16:02В Севастополе за дачу взятки осудят студента
15:58Поезд Симферополь – Адлер продлили на сентябрь
15:50Военные РФ за сутки поразили 8 пунктов управления ВСУ
15:46Успеть до приезда "скорой": советы крымских врачей медицины катастроф
15:41ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и боевиков под Харьковом и в ДНР
Лента новостейМолния