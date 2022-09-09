https://crimea.ria.ru/20220909/kakaya-pogoda-budet-v-krymu-na-vykhodnykh---prognoz-fobos-1124454481.html
Какая погода будет в Крыму на выходных - прогноз ФОБОС
Какая погода будет в Крыму на выходных - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Какая погода будет в Крыму на выходных - прогноз ФОБОС
В Крыму на выходных воздух прогреется до +27 градусов, однако в воскресенье днем вероятны кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T19:11
2022-09-09T19:11
2022-09-09T16:23
радио "спутник в крыму"
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +27 градусов, однако в воскресенье днем вероятны кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В ночь на воскресенье осадков также не предвидится, температура воздуха в темное время суток составит +10…15. Но днем на полуострове местами прогнозируются дожди."В теплом секторе циклона небо будет хмуриться, и я не исключают символичные скоротечные дожди. Но они погоды не сделают, воздух прогреется до тех же +27 градусов. То есть будет даже чуточку теплее, чем должно быть в это время года", - отметил специалист.В понедельник погода испортится - в первой половине недели Крым накроет дождями и холодным ветром. Температура воздуха в дневные часы едва превысит 20-градусную отметку. Тем не менее, море у берегов Крыма по-прежнему теплое, температура варьируется от +20 до +24 градусов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымская погода, крым, общество, погода, погода в крыму
Какая погода будет в Крыму на выходных - прогноз ФОБОС
ФОБОС: в Крыму на выходных до +27 градусов, местами короткие дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму на выходных воздух прогреется до +27 градусов, однако в воскресенье днем вероятны кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу подойдет теплый фронт, облаков прибавится, но, тем не менее, обойдется без значимых осадков. В ночные часы ожидается +11…16, днем +22…27 градусов", - рассказал он.
В ночь на воскресенье осадков также не предвидится, температура воздуха в темное время суток составит +10…15. Но днем на полуострове местами прогнозируются дожди.
"В теплом секторе циклона небо будет хмуриться, и я не исключают символичные скоротечные дожди. Но они погоды не сделают, воздух прогреется до тех же +27 градусов. То есть будет даже чуточку теплее, чем должно быть в это время года", - отметил специалист.
В понедельник погода испортится - в первой половине недели Крым накроет дождями и холодным ветром. Температура воздуха в дневные часы едва превысит 20-градусную отметку. Тем не менее, море у берегов Крыма по-прежнему теплое, температура варьируется от +20 до +24 градусов.