https://crimea.ria.ru/20220909/Kakoy-segodnya-prazdnik-9-sentyabrya_-1118706883.html

Какой сегодня праздник: 9 сентября

Какой сегодня праздник: 9 сентября - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Какой сегодня праздник: 9 сентября

9 сентября отмечается Международный день красоты и День хризантемы в Японии. В мировую историю эта дата вошла как день подписания Бернской конвенции, создания... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. 9 сентября отмечается Международный день красоты и День хризантемы в Японии. В мировую историю эта дата вошла как день подписания Бернской конвенции, создания Императорского русского военно-исторического общества, открытия пятого спутника Юпитера и первого исполнения "петли Нестерова". А еще в этот день родились кардинал Ришелье, русский писатель Лев Толстой, лидер декабристов князь Сергей Трубецкой, актриса Надежда Румянцева и британский актер Хью Грант.Что празднуют в миреС 1995 года в этот день отмечается Международный день красоты. Праздник предложил учредить Международный комитет по косметологии и эстетике. Именно в этот день в сентябре во многих странах принято проводить конкурсы красоты, праздник считается профессиональным для всех, чья работа связана с индустрией красоты. А еще в этот день специализированные организации поднимают проблему навязывания определенных стандартов эталонной внешности.В Японии 9 числа девятого месяца года отмечают День хризантемы. Этот цветок с давних времен является символом Императорского дома. В этот день по всей стране проходят грандиозные цветочные шоу, а в Нихонмацу – японской "столице цветоводства" – проходит традиционный фестиваль хризантемовых кукол Нинге.А еще в этот день неофициально отмечают День тестировщика. Существует легенда, по которой ученые Гарварда во время тестирования одной из программ пытались понять, из-за чего система выдает ошибку, и нашли внутри вычислительной машины мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле. С тех пор слово "bug" (в переводе с английского – жук) стало термином, обозначающим компьютерную ошибку. "Автором" термина считается американский ученый-программист Грейс Хоппер.Знаменательные событияВ 337 году после смерти императора Константина Римская империя оказалась разделена между тремя его сыновьями. Это стало началом междоусобных войн и, как следствие, быстро и часто менявшихся правителей. Междоусобицы длились более полувека, до тех пор, пока власть не сосредоточилась в руках Феодосия I, ставшего последним императором Единой Римской империи.В 1790 году русская флотилия под командованием тогда еще контр-адмирала Федора Федоровича Ушакова одержала победу над турками в битве у мыса Тендра, известном также как сражение у Хаджибея. За два дня сражения турецкая флотилия потеряла четыре корабля и плавбатарею, а на обратном пути к Босфору от повреждений затонуло еще несколько турецких судов. Это и ряд других сокрушительных поражений Турции привело к подписанию Ясского мира, который окончательно закрепил принадлежность Крыма и Тамани Российской империи.В 1850 году Калифорнийская республика, провозглашенная восставшими против мексиканских властей поселенцами, стала 31-м штатом Америки.В 1886 году в столице Швейцарии была подписана Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений – первое международное соглашение в области авторского права.В 1892 году американский астроном-наблюдатель Эдуард Эмерсон Барнард открыл Амальтею – пятый спутник Юпитера (по размеру). Однако свое имя спутник получил от французского астронома Камиля Фламмариона. Постепенно оно вошло в обиход, и было официально закреплено только в 1976 году.В 1907 году император Николай II утвердил устав Императорского Русского военно-исторического общества. Эта дата стала его официальным "днем рождения". Работа ИРВИО прекратилась с началом Первой Мировой войны, а в 1914 году было объявлено о роспуске общества. Оно было воссоздано в 2012 году указом президента как Российское военно-историческое общество.В 1913 году русский военный летчик Петр Нестеров над Сырецким полем в Киеве впервые в истории выполнил "мертвую петлю", положив тем самым начало "высшему пилотажу". Фигуру с тех пор называют и "петлей Нестерова", хотя в Европе принято считать, что впервые ее выполнил французский пилот Адольф Пегу 6 сентября того же года.В 1945 году представитель правительства Китая и Союзного командования в Юго-Восточной Азии Хэ Инцинь принял капитуляцию от командующего японскими войсками генерала Окамура Ясудзи. Таким образом завершилась не только Японо-китайская война, но и Вторая мировая.В 1970 году начался выпуск знаменитой "Копейки" – советского автомобиля "ВАЗ-2101" – "Жигули".Кто родилсяВ 1585 году родился французский кардинал Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье. Один из самых известных государственных деятелей за всю историю Франции. Был не только кардиналом, но и первым министром короля Людовика XIII. Занимался решением религиозного конфликта с гугенотами, развивал внешне-экономические связи Франции. Пытался ослабить французскую аристократию, требуя от нее безусловного подчинения королевской власти, существенно укрепил позиции монархии, лишив аристократов суверенитета.В 1737 году родился итальянский врач, физиолог и физик Луиджи Гальвани, который стал одним из основателей электрофизиологии и учения об электричестве. Считается, что именно он послужил для Мэри Шелли прототипом доктора Виктора Франкенштейна.В 1790 году родился князь Сергей Трубецкой, полковник гвардии, участник Отечественной войны 1812 года, один из лидеров восстания декабристов. Был арестован и приговорен к смертной казни, но затем император Николай I заменил казнь вечной каторжной работой, срок которой ему затем сократили до 13 лет. После этого поселился в Иркутской губернии. В 1856 году по амнистии был восстановлен в дворянских правах.В 1823 году родился русский критик и публицист Валериан Майков. Известен как составитель первого русского словаря иностранных слов.В 1828 году родился русский писатель и философ-гуманист, классик мировой литературы Лев Толстой. Участвовал в обороне Севастополя 1854-1855 годов. За свои философские взгляды был отлучен от церкви. Четыре раза был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Его произведения переведены на многие языки мира, а также многократно экранизировались.В 1901 году родилась Надежда Аллилуева, вторая жена Иосифа Сталина.В 1918 году родился советский и российский поэт и переводчик Борис Заходер. Известен своими детскими стихотворениями и поэмами, а также переводами произведений Чапека, Тувима, Бжехвы, историй про Винни-Пуха, Мэри Поппинс, Питера Пэна и Алису в Стране Чудес.В 1930 году родилась советская и российская актриса Надежда Румянцева. На ее счету несколько десятков ролей в художественных фильмах, самой известной из которых, пожалуй, стала Тося Кислицына в фильме "Девчата". Озвучивала роли Натальи Варлей и других советских актрис нерусского происхождения, а также несколько десятков иностранных фильмов.В 1960 году родился английский актер, обладатель премий "Золотой глобус", BAFTA, Сезар Хью Грант. Собирался стать искусствоведом. После выпуска из колледжа некоторое время был комиком, начал сниматься. Первая известность пришла с фильмом "Морис". Но настоящая популярность пришла только через семь лет с выходом фильмов "Экспромт", "Горькая луна" и "Четыре свадьбы и похороны".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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