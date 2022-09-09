Рейтинг@Mail.ru
15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220909/15-katerov-i-naemniki---detali-neudachnoy-vysadki-desanta-vsu-1124456303.html
15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ
15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2022
15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ
В провальной попытке десантироваться в районе Каменки-Днепровской ВСУ задействовали 15 быстроходных катеров, сообщил член главного совета ВГА Запорожской... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T14:46
2022-09-09T14:46
всу (вооруженные силы украины)
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124379598_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3704d6a531f8e96454c3a6478b28e203.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В провальной попытке десантироваться в районе Каменки-Днепровской ВСУ задействовали 15 быстроходных катеров, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.Ранее украинские боевики предприняли ряд новых неудачных попыток десантироваться в районе Энергодара, Днепропрудного, Васильевки и Каменки-Днепровской, попытки высадки десанта успешно отражены.Ранее сообщалось о двух попытках ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС и совершить захват станции. Обе оказались неудачными.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124379598_45:0:954:682_1920x0_80_0_0_7ac2ff56e77a5c8234e9e398d1cee506.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область
15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ

Рогов: украинский десант из 15 катеров накрыт российской артиллерией

14:46 09.09.2022
 
© OLEKSANDR GIMANOVВоенные ВС Украины .Фото AFP
Военные ВС Украины .Фото AFP
© OLEKSANDR GIMANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В провальной попытке десантироваться в районе Каменки-Днепровской ВСУ задействовали 15 быстроходных катеров, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее украинские боевики предприняли ряд новых неудачных попыток десантироваться в районе Энергодара, Днепропрудного, Васильевки и Каменки-Днепровской, попытки высадки десанта успешно отражены.

"Сегодня около часа ночи ССО ВСУ и иностранных наемников предприняли попытку высадки на левом берегу Днепра в районе Каменко-Днепровской. Для переправы через Днепр они использовали 15 быстроходных катеров. Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки", - сообщил Рогов в свое Telegram-канале детали безуспешной высадки.

Ранее сообщалось о двух попытках ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС и совершить захват станции. Обе оказались неудачными.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
ВСУ (Вооруженные силы Украины)ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Путин: только 3% зерна с Украины пошло в беднейшие страны
16:17Украина может исчезнуть как независимое государство - Столтенберг
16:02В Севастополе за дачу взятки осудят студента
15:58Поезд Симферополь – Адлер продлили на сентябрь
15:50Военные РФ за сутки поразили 8 пунктов управления ВСУ
15:46Успеть до приезда "скорой": советы крымских врачей медицины катастроф
15:41ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и боевиков под Харьковом и в ДНР
15:31ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении
15:21Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма начнут в 2023 году
15:03Итоги и последствия встречи в "Рамштайне" – оценка эксперта
14:4615 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ
14:11Политолог раскрыл смысл слов Эрдогана об оружейном "хламе" для Киева
13:47ЕС больше не пустят российских туристов - введены жесткие ограничения
13:02Участник ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получил 11 лет колонии
12:21В Севастополе адвоката осудили за передачу взятки
12:19Румынский корабль подорвался на мине в Черном море
12:10В РФ растет число смертей от коронавируса - опрештаб
11:45Забил до смерти: житель Крыма получил срок за гибель знакомого
11:38Жителям Херсонщины стало доступно бесплатное медобслуживание
11:00Час на спасение: что должен уметь каждый?
Лента новостейМолния