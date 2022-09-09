https://crimea.ria.ru/20220909/15-katerov-i-naemniki---detali-neudachnoy-vysadki-desanta-vsu-1124456303.html

15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ

15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2022

15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ

В провальной попытке десантироваться в районе Каменки-Днепровской ВСУ задействовали 15 быстроходных катеров, сообщил член главного совета ВГА Запорожской... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T14:46

2022-09-09T14:46

2022-09-09T14:46

всу (вооруженные силы украины)

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В провальной попытке десантироваться в районе Каменки-Днепровской ВСУ задействовали 15 быстроходных катеров, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.Ранее украинские боевики предприняли ряд новых неудачных попыток десантироваться в районе Энергодара, Днепропрудного, Васильевки и Каменки-Днепровской, попытки высадки десанта успешно отражены.Ранее сообщалось о двух попытках ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС и совершить захват станции. Обе оказались неудачными.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область