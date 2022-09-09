https://crimea.ria.ru/20220909/15-katerov-i-naemniki---detali-neudachnoy-vysadki-desanta-vsu-1124456303.html
15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ
15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2022
15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ
В провальной попытке десантироваться в районе Каменки-Днепровской ВСУ задействовали 15 быстроходных катеров, сообщил член главного совета ВГА Запорожской... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T14:46
2022-09-09T14:46
2022-09-09T14:46
всу (вооруженные силы украины)
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В провальной попытке десантироваться в районе Каменки-Днепровской ВСУ задействовали 15 быстроходных катеров, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.Ранее украинские боевики предприняли ряд новых неудачных попыток десантироваться в районе Энергодара, Днепропрудного, Васильевки и Каменки-Днепровской, попытки высадки десанта успешно отражены.Ранее сообщалось о двух попытках ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС и совершить захват станции. Обе оказались неудачными.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область
15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ
Рогов: украинский десант из 15 катеров накрыт российской артиллерией
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В провальной попытке десантироваться в районе Каменки-Днепровской ВСУ задействовали 15 быстроходных катеров, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее украинские боевики предприняли ряд новых неудачных попыток десантироваться в районе Энергодара, Днепропрудного, Васильевки и Каменки-Днепровской, попытки высадки десанта успешно отражены.
"Сегодня около часа ночи ССО ВСУ и иностранных наемников предприняли попытку высадки на левом берегу Днепра в районе Каменко-Днепровской. Для переправы через Днепр они использовали 15 быстроходных катеров. Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки", - сообщил Рогов в свое Telegram-канале детали безуспешной высадки.
Ранее сообщалось
о двух попытках ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС и совершить захват станции. Обе оказались неудачными.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.