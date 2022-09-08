https://crimea.ria.ru/20220908/vse-esche-prokhladno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-chetverg-1124432710.html

Все еще прохладно: прогноз погоды для Крыма на четверг

Все еще прохладно: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Все еще прохладно: прогноз погоды для Крыма на четверг

В четверг на полуострове без осадков, но прохладно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-08T00:01

2022-09-08T00:01

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове без осадков, но прохладно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +23…25.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13…15, днем +23…25.В Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +14...16, днем +22...24.В Евпатории тоже сухо, ночью +10..12, днем +24...26.Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии +23, в Евпатории и в Азовском море +22, в Керченском проливе +19, в Черноморском +18.

https://crimea.ria.ru/20220907/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-srazu-na-pyat-dney-1124426457.html

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