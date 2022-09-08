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Все еще прохладно: прогноз погоды для Крыма на четверг
Все еще прохладно: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Все еще прохладно: прогноз погоды для Крыма на четверг
В четверг на полуострове без осадков, но прохладно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-08T00:01
2022-09-08T00:01
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погода
погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове без осадков, но прохладно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +23…25.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13…15, днем +23…25.В Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +14...16, днем +22...24.В Евпатории тоже сухо, ночью +10..12, днем +24...26.Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии +23, в Евпатории и в Азовском море +22, в Керченском проливе +19, в Черноморском +18.
https://crimea.ria.ru/20220907/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-srazu-na-pyat-dney-1124426457.html
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Все еще прохладно: прогноз погоды для Крыма на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг, 8 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове без осадков, но прохладно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье +11…16, днем +20…25, в горах +13…18", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +22...24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +23…25.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13…15, днем +23…25.
В Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +14...16, днем +22...24.
В Евпатории тоже сухо, ночью +10..12, днем +24...26.
Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии +23, в Евпатории и в Азовском море +22, в Керченском проливе +19, в Черноморском +18.