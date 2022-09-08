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В Крыму назвали основное условие для обеспечения безопасности региона - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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В Крыму назвали основное условие для обеспечения безопасности региона
В Крыму назвали основное условие для обеспечения безопасности региона - РИА Новости Крым, 08.09.2022
В Крыму назвали основное условие для обеспечения безопасности региона
Главным фактором обеспечения полной безопасности Крыма от возможных украинских атак станет установление контроля над Одессой, убежден председатель... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T18:18
2022-09-08T18:18
радио "спутник в крыму"
крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Главным фактором обеспечения полной безопасности Крыма от возможных украинских атак станет установление контроля над Одессой, убежден председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально &gt;&gt;Кроме того, взятие под контроль Одессы позволит защитить Приднестровье, добавил политик."Приднестровье – незащищенный анклав русских людей, его надо соединить с материковой Россией. Это важно геополитически, все Черное море будет под контролем России", - пояснил глава крымского парламента.
https://crimea.ria.ru/20220908/zakharova-otvetila-na-plany-vsu-osvobodit-krym-1124444880.html
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крым, владимир константинов, мнения
В Крыму назвали основное условие для обеспечения безопасности региона

Константинов: Крым будет в полной безопасности только после освобождения Одессы

18:18 08.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевВладимир Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым
Владимир Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Главным фактором обеспечения полной безопасности Крыма от возможных украинских атак станет установление контроля над Одессой, убежден председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально >>

"Для Крыма безопасность – это Одесса. Без ее освобождения мы всегда будем чувствовать беспокойство. Даже если представить себе, что на Украине придет новое правительство в результате какого-то очередного переворота, и мы будем с ними о чем-то договариваться, мы не сможем чувствовать себя в безопасности. Потому что они обязательно привезут тайком какое-то оружие, и в один из дней мы получим от них какую-то гадость", – сказал Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".

Кроме того, взятие под контроль Одессы позволит защитить Приднестровье, добавил политик.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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"Приднестровье – незащищенный анклав русских людей, его надо соединить с материковой Россией. Это важно геополитически, все Черное море будет под контролем России", - пояснил глава крымского парламента.
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымВладимир КонстантиновМнения
 
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