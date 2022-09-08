В Крыму назвали основное условие для обеспечения безопасности региона

"Для Крыма безопасность – это Одесса. Без ее освобождения мы всегда будем чувствовать беспокойство. Даже если представить себе, что на Украине придет новое правительство в результате какого-то очередного переворота, и мы будем с ними о чем-то договариваться, мы не сможем чувствовать себя в безопасности. Потому что они обязательно привезут тайком какое-то оружие, и в один из дней мы получим от них какую-то гадость", – сказал Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".