https://crimea.ria.ru/20220908/soyuznye-voyska-zakreplyayutsya-v-soledare--kadyrov-1124448860.html

Союзные войска закрепляются в Соледаре – Кадыров

Союзные войска закрепляются в Соледаре – Кадыров - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Союзные войска закрепляются в Соледаре – Кадыров

Союзные войска закрепляются в городе Соледар в ДНР и готовятся взять город под полный контроль. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T21:30

2022-09-08T21:30

2022-09-08T21:31

специальная военная операция рф на украине

ситуация в донбассе: новости и комментарии

рамзан кадыров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Союзные войска закрепляются в городе Соледар в ДНР и готовятся взять город под полный контроль. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, украинские формирования проявляют полное отсутствие боевого духа и беспомощность."Все хваленое западное оружие тоже мало чем им помогает. Наши бойцы решительно настроены решить боевую задачу", - добавил Кадыров.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220908/v-kharkovskuyu-oblast-vvodyat-rezervnye-voyska-vs-rf-1124448581.html

https://crimea.ria.ru/20220908/vsu-poteryali-190-voennykh-za-sutki-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124441794.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии, рамзан кадыров