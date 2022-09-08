https://crimea.ria.ru/20220908/pvo-perekhvatili-16-snaryadov-himars-v-kharkovskoy-i-khersonskoy-oblastyakh-1124442422.html

ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в Харьковской и Херсонской областях

ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в Харьковской и Херсонской областях - РИА Новости Крым, 08.09.2022

ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в Харьковской и Херсонской областях

Средства противовоздушной обороны ВКС России за сутки перехватили в воздухе 19 снарядов ракетных систем залпового огня (РСЗО) в Херсонской и Харьковской... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T14:53

2022-09-08T14:53

2022-09-08T14:53

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124442099_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_762582ba363ec90c50a49d858cba771b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны ВКС России за сутки перехватили в воздухе 19 снарядов ракетных систем залпового огня (РСЗО) в Херсонской и Харьковской областях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, сбиты 13 беспилотников в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях и ДНР, а также баллистическая ракета "Точка-У" в Херсонской области."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1910 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4863 танка и других боевых бронированных машин, 826 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5387 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220908/vs-rf-unichtozhili-punkty-dislokatsii-vsu-v-rayonakh-slavyanska-i-kramatorska-1124441924.html

https://crimea.ria.ru/20220908/vsu-poteryali-190-voennykh-za-sutki-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124441794.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, новости