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ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в Харьковской и Херсонской областях - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в Харьковской и Херсонской областях
ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в Харьковской и Херсонской областях - РИА Новости Крым, 08.09.2022
ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в Харьковской и Херсонской областях
Средства противовоздушной обороны ВКС России за сутки перехватили в воздухе 19 снарядов ракетных систем залпового огня (РСЗО) в Херсонской и Харьковской... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T14:53
2022-09-08T14:53
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны ВКС России за сутки перехватили в воздухе 19 снарядов ракетных систем залпового огня (РСЗО) в Херсонской и Харьковской областях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, сбиты 13 беспилотников в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях и ДНР, а также баллистическая ракета "Точка-У" в Херсонской области."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1910 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4863 танка и других боевых бронированных машин, 826 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5387 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220908/vs-rf-unichtozhili-punkty-dislokatsii-vsu-v-rayonakh-slavyanska-i-kramatorska-1124441924.html
https://crimea.ria.ru/20220908/vsu-poteryali-190-voennykh-za-sutki-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124441794.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, новости
ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в Харьковской и Херсонской областях

Минобороны: российские ПВО перехватили 16 ракет HIMARS в Харьковской и Херсонской областях

14:53 08.09.2022
 
© AFP / FADEL SENNAАмериканская высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS)
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS)
© AFP / FADEL SENNA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны ВКС России за сутки перехватили в воздухе 19 снарядов ракетных систем залпового огня (РСЗО) в Херсонской и Харьковской областях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Перехвачены в воздухе 19 снарядов РСЗО, в том числе 16 – HIMARS в районах Новой Каховки, Молодежного Херсонской области, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и три реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" в районе Антоновки Херсонской области", - сказал он на брифинге в четверг.
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Кроме того, сбиты 13 беспилотников в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях и ДНР, а также баллистическая ракета "Точка-У" в Херсонской области.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1910 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4863 танка и других боевых бронированных машин, 826 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5387 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковНовости
 
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Заголовок открываемого материала
14:58Над Белгородом сбиты ракеты – есть повреждения
14:53ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в Харьковской и Херсонской областях
14:41Задержан наводчик удара дрона по зданию администрации Энергодара
14:25ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска
14:19ВСУ потеряли 190 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении
14:16Работающие под обстрелами ВСУ аграрии Запорожья ставят урожайные рекорды
13:57Дрон-камикадзе атаковал администрацию Энергодара
13:49Второй случай оспы обезьян выявлен в России
13:36Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября
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