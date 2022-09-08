https://crimea.ria.ru/20220908/nad-belgorodom-sbity-rakety--est-povrezhdeniya-1124442789.html
Над Белгородом сбиты ракеты – есть повреждения
Над Белгородом сбиты ракеты – есть повреждения - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Над Белгородом сбиты ракеты – есть повреждения
Над Белгородом сбиты две ракеты, жертв нет, но есть повреждения домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T14:58
2022-09-08T14:58
2022-09-08T14:58
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Над Белгородом сбиты две ракеты, жертв нет, но есть повреждения домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Главное – жертв и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220908/v-belgorodskoy-oblasti-konserviruyut-ostavshiesya-bez-lyudey-doma-1124436535.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия
Над Белгородом сбиты ракеты – есть повреждения
Губернатор Гладков: две ракеты были сбиты ПВО над Белгородом, жертв нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Над Белгородом сбиты две ракеты, жертв нет, но есть повреждения домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Главное – жертв и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.