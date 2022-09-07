https://crimea.ria.ru/20220907/v-rospotrebnadzore-otsenili-veroyatnost-riskov-po-infektsiyam-iz-za-bezhentsev-1124425551.html

В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев

В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев - РИА Новости Крым, 07.09.2022

В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев

В России нет дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев из Донбасса и Украины, на федеральном уровне приняты все необходимые профилактические меры. Об... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T08:42

2022-09-07T08:42

2022-09-07T08:42

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/10/1123559481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb0c540e3f1fca85326cd440a7e1d99a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В России нет дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев из Донбасса и Украины, на федеральном уровне приняты все необходимые профилактические меры. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.По ее словам, все прибывшие в страну привиты и обследованы.Глава ведомства напомнила, что у РФ уже есть подобный опыт - в 2014 году в страну приехали около миллиона беженцев и все они были по необходимости привиты, никаких осложнений эпидситуации не возникло."В этом году, когда стало очевидно, что люди приезжают, мы приняли всех - и всех привили в Российской Федерации. Детей привили в соответствии с прививочным календарем. Все меры приняли и обследовали всех, кто переходил границу. За весь этот период у нас не было эпидемических осложнений", - подчеркнула Попова.Ранее в минздраве республики заявили, что в Крыму бесплатно вакцинируют приехавших с сопредельных территорий детей и взрослых. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. При этом отсутствие российских документов не является препятствием для медицинских работников при оказании помощи.

https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии