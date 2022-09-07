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В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев
В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев - РИА Новости Крым, 07.09.2022
В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев
В России нет дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев из Донбасса и Украины, на федеральном уровне приняты все необходимые профилактические меры. Об... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T08:42
2022-09-07T08:42
2022-09-07T08:42
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В России нет дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев из Донбасса и Украины, на федеральном уровне приняты все необходимые профилактические меры. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.По ее словам, все прибывшие в страну привиты и обследованы.Глава ведомства напомнила, что у РФ уже есть подобный опыт - в 2014 году в страну приехали около миллиона беженцев и все они были по необходимости привиты, никаких осложнений эпидситуации не возникло."В этом году, когда стало очевидно, что люди приезжают, мы приняли всех - и всех привили в Российской Федерации. Детей привили в соответствии с прививочным календарем. Все меры приняли и обследовали всех, кто переходил границу. За весь этот период у нас не было эпидемических осложнений", - подчеркнула Попова.Ранее в минздраве республики заявили, что в Крыму бесплатно вакцинируют приехавших с сопредельных территорий детей и взрослых. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. При этом отсутствие российских документов не является препятствием для медицинских работников при оказании помощи.
https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев
Глава Роспотребнадзора Попова: дополнительных рисков по инфекциям из-за беженцев нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В России нет дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев из Донбасса и Украины, на федеральном уровне приняты все необходимые профилактические меры. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.
По ее словам, все прибывшие в страну привиты и обследованы.
"На сегодняшний день хочу абсолютно четко сказать: не несет. Все что вызывало риски, уже купировано в части мероприятий по профилактике", - заявила Попова.
Глава ведомства напомнила, что у РФ уже есть подобный опыт - в 2014 году в страну приехали около миллиона беженцев и все они были по необходимости привиты, никаких осложнений эпидситуации не возникло.
"В этом году, когда стало очевидно, что люди приезжают, мы приняли всех - и всех привили в Российской Федерации. Детей привили в соответствии с прививочным календарем. Все меры приняли и обследовали всех, кто переходил границу. За весь этот период у нас не было эпидемических осложнений", - подчеркнула Попова.
Ранее в минздраве республики заявили
, что в Крыму бесплатно вакцинируют приехавших с сопредельных территорий детей и взрослых. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. При этом отсутствие российских документов не является препятствием для медицинских работников при оказании помощи.