Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220907/v-rospotrebnadzore-otsenili-veroyatnost-riskov-po-infektsiyam-iz-za-bezhentsev-1124425551.html
В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев
В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев - РИА Новости Крым, 07.09.2022
В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев
В России нет дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев из Донбасса и Украины, на федеральном уровне приняты все необходимые профилактические меры. Об... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T08:42
2022-09-07T08:42
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/10/1123559481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb0c540e3f1fca85326cd440a7e1d99a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В России нет дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев из Донбасса и Украины, на федеральном уровне приняты все необходимые профилактические меры. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.По ее словам, все прибывшие в страну привиты и обследованы.Глава ведомства напомнила, что у РФ уже есть подобный опыт - в 2014 году в страну приехали около миллиона беженцев и все они были по необходимости привиты, никаких осложнений эпидситуации не возникло."В этом году, когда стало очевидно, что люди приезжают, мы приняли всех - и всех привили в Российской Федерации. Детей привили в соответствии с прививочным календарем. Все меры приняли и обследовали всех, кто переходил границу. За весь этот период у нас не было эпидемических осложнений", - подчеркнула Попова.Ранее в минздраве республики заявили, что в Крыму бесплатно вакцинируют приехавших с сопредельных территорий детей и взрослых. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. При этом отсутствие российских документов не является препятствием для медицинских работников при оказании помощи.
https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/10/1123559481_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_948fd9b4f45b9ad641549ccd36236fdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев

Глава Роспотребнадзора Попова: дополнительных рисков по инфекциям из-за беженцев нет

08:42 07.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В России нет дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев из Донбасса и Украины, на федеральном уровне приняты все необходимые профилактические меры. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.
По ее словам, все прибывшие в страну привиты и обследованы.
"На сегодняшний день хочу абсолютно четко сказать: не несет. Все что вызывало риски, уже купировано в части мероприятий по профилактике", - заявила Попова.
Глава ведомства напомнила, что у РФ уже есть подобный опыт - в 2014 году в страну приехали около миллиона беженцев и все они были по необходимости привиты, никаких осложнений эпидситуации не возникло.
"В этом году, когда стало очевидно, что люди приезжают, мы приняли всех - и всех привили в Российской Федерации. Детей привили в соответствии с прививочным календарем. Все меры приняли и обследовали всех, кто переходил границу. За весь этот период у нас не было эпидемических осложнений", - подчеркнула Попова.
Лечение больных с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 09:19
Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса
Ранее в минздраве республики заявили, что в Крыму бесплатно вакцинируют приехавших с сопредельных территорий детей и взрослых. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. При этом отсутствие российских документов не является препятствием для медицинских работников при оказании помощи.
 
Здравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника
10:13COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев
10:08В Крыму объявлено штормовое предупреждение сразу на пять дней
09:56Путин назвал шокирующие цифры голодающих людей в мире
09:46Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения
09:27В двух регионах России продлен желтый уровень террористической опасности
09:12В Росатоме прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС
08:42В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев
08:40Историческое здание панорамы в Севастополе отреставрируют к концу 2024
08:24Как победить осеннюю хандру - советы психолога
08:01Болят ноги по утрам: врач рассказал о причинах и рисках
07:39Доброта, равнодушие, жестокость: что и как передается с генами
07:04Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным
03:25В Крыму растет число самозанятых - в чем преимущество системы
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 6 сентября
21:46Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка
21:22COVID-19 и летучие мыши: новое открытие ученых
21:07Какие пищевые привычки провоцируют усталость – эксперт
Лента новостейМолния