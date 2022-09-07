https://crimea.ria.ru/20220907/v-rosatome-prokommentirovali-doklad-magate-po-zaporozhskoy-aes-1124425737.html

В Росатоме прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС

В Росатоме прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 07.09.2022

В Росатоме прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС увидела факт обстрелов электростанции и это зафиксировано в докладе. Об этом заявил генеральный директор... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T09:12

2022-09-07T09:12

2022-09-07T09:12

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

росатом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС увидела факт обстрелов электростанции и это зафиксировано в докладе. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".'Главное, что зафиксировано в этом документе, что МАГАТЭ увидело подтверждение обстрелов, приносящих огромный риск ядерному объекту", - сказал Лихачев.Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла на ЗАЭС на прошлой неделе. Глава делегации Росатома и сотрудники станции провели по ее территории наблюдателей и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах ВСУ. Часть участников делегации уже завершила работу и уехала, а два сотрудника МАГАТЭ остались для наблюдения на Запорожской АЭС.Во вторник был опубликован доклад МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине. Организация призвала немедленно установить зону безопасности вокруг станции и "прекратить боевые действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения" ЗАЭС.

https://crimea.ria.ru/20220904/mikroskopom-zabivali-gvozdi-kakie-narusheniya-nashli-na-zaes-1124396578.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, росатом