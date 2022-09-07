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Медведев о смене премьеров Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Медведев о смене премьеров Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла
Медведев о смене премьеров Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Медведев о смене премьеров Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с сарказмом прокомментировал приход на пост премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс, которая... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T15:51
2022-09-07T15:48
политика
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с сарказмом прокомментировал приход на пост премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс, которая сменила в этой должности Бориса Джонсона.По словам замглавы Совбеза РФ, новый британский премьер – "некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем"."(Трасс) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5 процентов. Рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием ее же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник", – прогнозирует Медведев.Новый лидер Консервативной партии Великобритании Элизабет Трасс официально вступила в должность премьер-министра страны 6 сентября. Ранее она занимала пост главы МИД. Предшественник Трасс на посту премьера Борис Джонсон заявил, что намерен во всем поддерживать новое правительство.
https://crimea.ria.ru/20220906/trass-pokhoronit-ekonomiku-britanii--prognoz-eksperta-1124418835.html
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политика, дмитрий медведев, великобритания
Медведев о смене премьеров Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла

Дмитрий Медведев о смене премьеров Великобритании: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла

15:51 07.09.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с сарказмом прокомментировал приход на пост премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс, которая сменила в этой должности Бориса Джонсона.
"Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла… Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется еще одна", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По словам замглавы Совбеза РФ, новый британский премьер – "некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем".
"(Трасс) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5 процентов. Рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием ее же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник", – прогнозирует Медведев.
Новый лидер Консервативной партии Великобритании Элизабет Трасс официально вступила в должность премьер-министра страны 6 сентября. Ранее она занимала пост главы МИД. Предшественник Трасс на посту премьера Борис Джонсон заявил, что намерен во всем поддерживать новое правительство.
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