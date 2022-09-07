https://crimea.ria.ru/20220907/medvedev-o-smene-premerov-britanii-frik-dyadka-ushel-frik-tetka-prishla-1124431700.html

Медведев о смене премьеров Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла

Медведев о смене премьеров Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Медведев о смене премьеров Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с сарказмом прокомментировал приход на пост премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс, которая... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T15:51

2022-09-07T15:51

2022-09-07T15:48

политика

дмитрий медведев

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с сарказмом прокомментировал приход на пост премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс, которая сменила в этой должности Бориса Джонсона.По словам замглавы Совбеза РФ, новый британский премьер – "некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем"."(Трасс) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5 процентов. Рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием ее же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник", – прогнозирует Медведев.Новый лидер Консервативной партии Великобритании Элизабет Трасс официально вступила в должность премьер-министра страны 6 сентября. Ранее она занимала пост главы МИД. Предшественник Трасс на посту премьера Борис Джонсон заявил, что намерен во всем поддерживать новое правительство.

https://crimea.ria.ru/20220906/trass-pokhoronit-ekonomiku-britanii--prognoz-eksperta-1124418835.html

великобритания

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политика, дмитрий медведев, великобритания